Daniela Blasco, bailarina: «Si volviera a bailar con Justin Bieber, ahora sería distinto»

Hace cuatro años, Daniela Blasco causó furor al bailar junto al cantante Justin Bieber en el concierto que ofreció en el Palacio de Deportes de Madrid. Ahora, a falta de dos meses para cumplir los 16 años, la mallorquina se consolida como bailarina y revoluciona las redes sociales, siendo un referente para muchos jóvenes y obteniendo likes de personajes famosos. Pero quiere dejar claro que «yo soy bailarina, no soy influencer». Con cerca de 500 mil seguidores en las redes sociales, Daniela Blasco es objetivo de importantes marcas que quieren potenciar sus productos con una imagen fresca e internacional. Durante este tiempo, sin dejar de destacar en sus estudios, se ha formado entre los mejores bailarines y coreógrafos del mundo.

¿Cómo recuerda aquella experiencia con Justin Bieber?

–Bailé en el concierto con 11 años y es verdad que en ese momento no lo valoraba tanto el bailar con Justin, pero igualmente me hizo mucha ilusión bailar ante miles de personas. Quizás debería haber prestado toda la atención a Justin, pero a mí me hizo más ilusión estar entre todos los bailarines que yo seguía desde hacía mucho tiempo. Fue una experiencia superguay.

¿Qué cambiaría ahora, si volviera a bailar con él?

–Creo que ahora lloraría. Para mí Justin Bieber es un ídolo. Sería algo brutal. Me haría mucha más ilusión que hace cuatro años. Ahora sí lo sabría apreciar.

Desde entonces, ¿ha cambiado en algo su vida?

–No es que mi vida haya cambiado por el concierto de Justin Bieber, sino que he seguido trabajando, he dado muchas masterclass por toda España, he realizado campañas por redes sociales de Nike, al ser embajadora, así como para firmas como Bershka, H&M, Pull&Bear, etc.

¿Qué significa el baile para usted?

–Es mi vida. Siempre digo que es como una bolita, que al escuchar música, me recorre el cuerpo. Estoy todo el día bailando.

Desde que empezó a bailar, ha ganado varios concursos junto a Empire of Dreams... ¿recuerda cuál fue el primero?

–Sí. Fue el Campeonato de España Urban Display, mi primera competición en Barcelona en la que ganamos el primer premio en categoría Infantil. Luego fuimos al campeonato del mundo, y lo recuerdo como algo maravilloso. También estuvimos en Got Talent y otros.

Pese a su corta edad, ya ha escrito un libro...

–Sí, mi filosofía de vida es que con esfuerzo, sacrificio, humildad y perseverancia puedes conseguir lo que te propongas. Chase your dreams, Dreams come true (Persigue tus sueños, los sueños se hacen realidad) es mi lema y el título de mi libro. Publico minihistorias y fotos.

Triunfa en las redes sociales como toda una influencer...

–Yo soy bailarina, no influencer ni youtuber. Mis historias están enfocadas al baile. Me encanta exponer lo que hago y grabar lo que aprendo en clase. Mi mensaje es motivar a la gente a que haga lo que le guste.

¿Cómo sigue su formación en el baile?

–Pues además de muchas horas en la academia Empire of Dreams, cada año me voy con mi madre durante un mes a Los Ángeles, donde me formo con los mejores profesionales.

¿Quién es su referente?

–A nivel de baile es Sebastián Linares, aunque tengo un montón que me flipan y me inspiran, pero Sebas es quien me enseñó a bailar y todo lo que sé.

¿Y en las redes sociales?

–No tengo a nadie que sea mi favorito. Sigo a mucha gente y hay gente que me inspira.

¿Cuáles son sus otras aficiones?

–La verdad es que, ahora mismo, solo vivo para el baile, no tengo muchas otras. Me gusta maquillarme como hobby, la moda... Es que soy muy presumida.

¿Cómo lleva lo de la pandemia?

–Pues horrible. De pasar horas y horas en la Academia, de estar con mis compañeros y amigos, teniendo una disciplina muy activa, a dar un frenazo, y eso que bailo en casa y subo un montón de contenido a TikTok. Pero el pasar de todo a nada ha sido como..., ¡guau!.

¿Le gustaría hacer alguna coreografía?

–La verdad es que nunca he coreografiado. Yo soy más bailarina, pero me gustaría hacerlo y poder bailar con Rosalía y J. Balvin.

En el futuro, ¿a qué le gustaría dedicarse profesionalmente?

–Pues a ser cantante. Ahora mismo quiero ser cantante. Como Jennifer López, me encanta.