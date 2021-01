Marcos White: «La competencia en las redes es esencial para crecer»

De pequeño le dio por teñirse el flequillo y le quedó tan blanco que sus amigos le apodaron ‘white’. De ahí viene su ‘apellido’. Marcos es un joven mallorquín que, con apenas 18 años, arrasa en las redes sociales. Tiene más de 600.000 seguidores en Instagram –gracias a sus selfies y sesiones fotográficas– y ha acumulado más de 1,6 millones de fans en su cuenta de TikTok ‘maarcoswhite’. En junio de 2020 se convirtió en miembro del grupo social El Team.

Se declara un apasionado de la moda y de las marcas, asegura que sus fans le son muy fieles y que su secreto se basa en ser auténtico. «En 2016 subí mi primera foto a las redes y no pasó nada, no hubo ningún boom. Unos amigos y yo vimos una aplicación americana que nadie utilizaba en España (lo que después fue Tik Tok) y a partir de ahí los seguidores fueron creciendo. Subía fotos como otro cualquiera, pero tenía más repercusión. Yo creo que el boom que tengo ahora es, a lo mejor, por mi actitud. Yo subo los vídeos sin que me importe lo que diga la gente. Tiene que ser algo tuyo. Soy auténtico y a la gente le gusta», afirma.

Luce en el cuello un colgante de Gucci, lleva mascarilla negra de Adidas y una cazadora también oscura. «Soy un loco de la moda y de las firmas, pero nunca promocionaría determinadas cosas, como casas de juego, el tarot, apuestas...». Afirma que la competencia entre youtubers e instagramers «es esencial para crecer, toda competencia me aporta más que me quita».

El año pasado terminó segundo de Bachillerato y este año se lo va a tomar sabático antes de iniciar sus estudios, tal vez de Marketing. «Quiero marcarme unos objetivos, es muy importante. Quiero llegar a lo más lejos posible. En lo que soy, el mejor, y estar lo mejor posible conmigo mismo. Este año me dedicaré al cien por cien a las oportunidades que me da la vida hasta que deje de ser feliz».

Mueve las manos sobre la mesa, no sonríe mucho. Le acompaña su padre, Juan Jiménez, que se ocupa del trabajo de Marcos. «No quiero etiquetarme en el sector, soy un personaje público. Tengo mi comunidad y un público. No me definiría ni como instagramer, ni youtuber o influencer. Me manejo en todas las redes sociales en las que me siento cómodo. Me dedico a crear contenido en las redes. Para ello, hay que guiarse mucho por las modas». Marcos sube «contenidos muy míos. A mí no me gusta mucho bailar, pero sí los vídeos de canciones tipo reggaeton. Myke Tower es el cantante más famoso en estos momentos. Me apoyo en él para los vídeos. Yo cuento cosas de mi vida. El otro día me quitaron dos muelas del juicio y ahora subiré un vídeo contándolo». Sabe que el éxito es efímero y que tiene que dedicar mucho tiempo a pensar y a crear. « Mis fans son muy fieles. Desde 2016 habré colgado cerca de mil publicaciones. Ahora quiero meterme a ‘stremear’. Está de moda y me gusta». Marcos ha publicado un libro en Planeta, Cómo sobreviví a la adolescencia, «que está funcionando muy bien. Doy consejos a los adolescentes a partir de mis vivencias».