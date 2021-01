Promesas de los fogones

Manuel Alcalde Requena, del IES Calvià, y Diana Tituaña Tixicuro, de la Escola d’Hoteleria, han sido seleccionados para representar a Balears en el IX Premio Promesas Le Cordon Bleu, cuyo principal premio es una beca para estudiar en la escuela de alta cocina de la Universidad Francisco de Vitoria, en Madrid, valorada en más de 23.000 euros.

Diana, de 22 años y nacida en Ecuador, está en último año de Dirección y Especialización en Cocina y Restauración. «Lo que más me gusta del mundo de la cocina es la combinación de arte y ciencia. La capacidad de crear de la nada cosas impresionantes, y no sólo hablo de la elaboración de un plato, sino de todo el proceso que conlleva. Es decir, poder experimentar con lo que nos da la naturaleza, conocer el origen de los productos, cómo se cultivan, el trabajo y dedicación que se necesita y todo hasta tener el plato listo para salir y presentarlo. Creo que ver la reacción que causa en las personas cuando haces algo y has logrado trasmitir lo que sientes y les gusta es una sensación indescriptible».

Diana se enteró de este concurso y a partir de ahí se esforzó aún más en sus estudios para que los profesores la eligieran. «Al final me escogieron y les estoy muy agradecida», explica la joven, que tiene como referentes gastronómicos a Joan Roca y Grant Achatz.

Para lograr un buen papel en el concurso, su ‘secreto’ es: «Buscar, preguntar y experimentar».

Diversidad

Manuel Alcalde también tiene 22 años y es natural de Córdoba. Al igual que Diana, cursa el último año del grado superior en Dirección de Cocina. «Nadie de mi familia se dedica ni se ha dedicado a la restauración», explica y añade que lo que más le atrae de este oficio «es la diversidad de materias primas de todo tipo que existen en el mundo y la cultura de cada ciudad al preparar sus platos tradicionales. Por contra, lo que menos me gusta es trabajar con personas que se sienten obligadas a ir al trabajo».

Manuel siente predilección «tanto para preparar como para comer, por los platos de cuchara como el cocido, las lentejas, las alubias..., que además son perfectos para esta época».

En cuanto a sus referentes, este joven cita a «Ángel León y Joan Roca, por su humildad, dedicación y profesionalidad».

Además de Diana y Manuel, Balears contará con otra participante: Margalida Castell Riera, también alumna del IES Calvià como Manuel.

En esta segunda fase competirán alumnos de 31 escuelas de 23 provincias repartidas por todo el territorio.

El próximo paso será realizar un vídeo receta de cinco minutos de duración como máximo y con fecha límite de entrega a la escuela el día 28 de enero.

Los candidatos tendrán que realizarlo siguiendo unas pautas comunes marcadas por Le Cordon Bleu, pero también tendrán posibilidad de desarrollar su creatividad con elementos y técnicas de libre elección, lo que les permitirá destacar y avanzar en el certamen y ser uno de los diez finalistas.

Estas vídeo recetas se irán cargando desde el 1 de febrero en el canal de YouTube del premio y en la aplicación, donde el público podrá apoyar sus vídeos favoritos. Este voto popular será tenido en cuenta por la Escuela para elegir a los 10 alumnos que disputarán la gran final y competirán presencialmente en la sede de la escuela en Madrid en el mes de abril de 2021, ante un jurado entre el que se encuentran algunos de los mejores cocineros del país.