«La gente da su tiempo, y eso lo es todo»

Leti Lope y su compañero de trabajo Leo Serrat son los portavoces de una organización que crearon recientemente y que está teniendo un enorme éxito por su innovación y efectividad. ‘Somos 1 más’ se dedica a obtener recursos y cubrir, a través de internet fundamentalmente, las necesidades primordiales de las ONG que en estos tiempos de pandemia actúan en Palma. Expertos en redes sociales y comunicación, estos trabajadores de Iberostar aprovechan el tiempo que les queda libre para dedicarse en cuerpo y alma a facilitar.

¿Cómo surgió la idea de ayudar a las ONG a través de vuestra experiencia profesional?

–Leti: Queríamos aportar, ayudar a través de nuestros conocimientos. Viendo las colas de gente en centros de ayuda se nos partió el corazón así que decidimos hacer algo activamente. Hablándolo en el trabajo, desde donde se hacen muchas iniciativas de ayuda en diferentes ámbitos, pensamos que además nosotros podíamos ponernos en marcha, ayudar con lo que buena- mente se pueda, aportar cada uno el granito que sea, comunicando, o llevando con tu coche las donaciones hasta su lugar último. Hay muchas formas de ayudar.

–Leo: Hay una frase que me encanta de Leti, ‘banco de tiempo’. Donamos nuestro tiempo y conocimientos. Arrancamos de una manera informal, empezamos tres de Marketing, después se sumó Mara González, experta en recursos humanos, y Kristina Kancheva, profesora de Marketing en la UIB. Y a partir de este momento pensamos que si conseguíamos juntar a gente de diferentes ámbitos podíamos hacer algo importante. A partir de ahí todo fue fluyendo. Juntos hemos creado un plan estratégico de actuación, comunicación y acción. Lo difícil era saber qué necesitábamos para poder ejecutar nuestra idea de ayudar. Ahí es donde entran las empresas, los colectivos, las personas voluntarias, porque nosotros solos no podemos abarcarlo todo. Yo soy el encargado de dar los tips para que en las redes sociales se llegue a un público determinado, incluso cómo viralizar el mensaje y tener mayor alcance.

¿Se sumó gente desde el principio?

–Leo: Ya no es solo que quieran ayudar, es que los hay que se han ofrecido como punto de entrega, otra empresa nos va a ayudar con la base de datos y programación. Se empieza a sumar gente como Anuska Menéndez, con unos conocimientos profesionales muy potentes, que nos están ayudando a impulsar esta iniciativa. Es importante presentar un proyecto de este tipo con profesionalidad, es donde creemos que más fallan otras plataformas de ayuda. Quieren ayudar pero no saben cómo. Nosotros somos facilitadores.

¿Por qué facilitadores?, ¿Cómo lo habéis aplicado a Es Refugi, por ejemplo?

–Leo: Facilitadores en el sentido de buscar a las personas y a las organizaciones que necesitan ayuda. En muchos casos necesitan un altavoz, y eso somos. En el caso de Es Refugi, este año se han quedado sin su Mercadet de Nadal. Nuestro trabajo fue crearles un altavoz y preguntarles qué necesitaban. Nos pidieron productos de limpieza porque ahora hay que desinfectar a menudo.

–Leti: Es Refugi lo conocemos desde hace muchos años y de algún modo les tocamos a la puerta para que nos ayudaran a nosotros. Que nos ayudaran a saber. Nos marcaron la cesta de la compra. Fue una conexión brutal. Lo bueno es que ahora ya nos tocan a la puerta, que es lo que queríamos. La idea es ejecutar proyectos que empiecen y que terminen. Que necesitan una lavadora, pues lo coordinamos para que se consiga. Nuestra filosofía es darles la caña para pescar, no el pescado servido.

¿Las asociaciones están al día con las redes sociales y las nuevas tecnologías?

–Leti: No, porque no es su trabajo, es el nuestro, es por eso que les podemos dar formación gratuita y organizarles un plan. No queremos hacer todos los proyectos del mundo mundial, somos muy serios, queremos ofrecer valor. Solo aceptaremos aquellos en los que sepamos que podemos ofrecer buenos resultados. No nos interesa figurar, o una medalla, queremos ofrecer una ayuda tangible.

–Leo: Cada proyecto que hacemos está muy bien planificado para obtener resultados muy concretos. Es donde más aportamos con nuestra experiencia profesional. Nosotros asignamos quién nos puede ayudar en cada momento para ahorrar tiempo. Nuestro tiempo vale dinero, así que estamos trabajando en optimizar resultados. Nuestro trabajo es ayudar a que otros puedan ayudar. Nos han dado una gran responsabilidad confiando en nosotros.



Parece sencillo con esas herramientas...

–Leti: Lo es y no lo es. Usted me dice que quiere ayudar y yo inmediatamente pregunto por lo que sabe hacer. Casi todo es válido, desde conducir un coche de reparto a zurcir una camisa. Nosotros vamos a enseñarle cómo comunicarlo a su comunidad, y además le diré que diga a sus amigos que compren productos de limpieza y los lleven a tal sitio.

–Leo: Por nuestro trabajo conocemos a mucha gente y esto nos ha ayudado infinito. De golpe vinculas a empresas, personalidades, asociaciones hasta el punto de pasar de ser cuatro a ser más de diez, pero la base de gente que se ha ofrecido ya supera las cincuenta personas dispuestas a ayudar, y es un número que crece día a día.

¿La reacción tan positiva de la gente les ha sorprendido?

–Leti: Lo que más, las ganas de ayudar que tiene la gente. Nosotros no pedimos nada, solo disponibilidad, la que cada uno tenga de su tiempo. La gente da tiempo, y eso lo es todo. Por eso, porque todo cuenta, somos uno más.

¿Quién creó el slogan?

–Leo: Yo mismo, por lo de ir sumando, que es de lo que se trata, poco a poco. Quién sabe lo que va a pasar en el futuro, pero tenemos ilusión y hasta una App para poder ayudar desde nuestro teléfono. Esto demuestra lo que fluye la idea de la ayuda. Queremos conseguir crear una plataforma que sea relevante para que el que quiera ayudar pueda hacerlo, y los que ya ayudan tengan un escaparate donde mostrar lo que necesitan.