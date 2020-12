Un adiós con gusto

Qué mejor que despedir este año tan aciago con el mejor de los gustos y sabores. El gremio de la restauración es uno de los que más está sufriendo en esta pandemia. Todos esperan que con la llegada de 2021 la situación mejore, las medidas, justas o injustas, se levanten y podamos vivir de la forma más tranquila posible.

Nochevieja es una de las noches más fuertes de los restaurantes. Sin embargo, sólo los que están enclavados en un hotel pueden abrir sus puertas. Los demás, cerrarán, o harán servicio a domicilio o recogida en el local. Sin excepción, cocinarán, porque además de su trabajo, es su pasión.

Cati Pieras. La chef de DaiCa cenará el mismo menú que ofrecerá para recoger en su restaurante, en el que habrá para elegir: ‘canaló petit, bolets i botifarró’, ‘albergínia amb conserva farcida de sobrassada rostida’, ‘raviolis de gambes i carxofes’, ‘rodet d’au farcit’ y su famoso samburu de postre (en la foto).

Cati Pieras cenará en familia y cocinará junto a su pareja, David, y sus hijos. «Degustaremos el menú que ofrece DaiCa y esperamos pasar la mejor noche posible».

Eduardo Martínez, chef de Brut, lo pasará tranquilo en casa con su mujer y sus hijos. «Quizás venga una pareja de amigos y prepararé una escudella o un bullit de Nadal, siempre a mi manera. También prepararé una porcella amb mero, que es un plato que no he preparado nunca. De postre, turrones, naranjas de Sóller y si mi hijo se anima a hacer un postre, le seguiré».

Edu Martínez. El chef argentino de Brut ha pensado un menú compuesto por ‘escudella’ o ‘bullit de Nadal’ y en el que el plato principal será una ‘porcella’ con mero. De postre no faltarán los turrones y las naranjas de Sóller, y a lo mejor su hijo se anima a preparar algún otro postre para despedir el año.

Marga Coll, del restaurante Miceli, explica que «tradicionalmente nos juntábamos con el hermano de Javi (mi marido), su mujer y mis sobrinas, mi suegra, mi madre y nosotros cuatro... pero este año no han venido. Estaremos mi madre, mi suegra, mi hija Mar, Javi y yo... porque Andreu, mi otro hijo, está estudiando en EEUU. Esta noche, para compartir habrá ostras, un poco de foie, centollas, coquinas y algo más de marisco mallorquín (dependerá del mar). Y después un pescado al horno que también lo decidirá Mateu, mi pescadero del mercado de Inca, que me elegirá en la lonja una buena pieza de dentol, caproig o besugo... Lo prepararé sobre unas patatas confitadas y con una salsa al pilpil que hago con unos ajos fritos, vinagre y aceite, y los jugos del pescado que ha soltado al cocinarlo. Me enseñó mi hermano a hacerlo así. Es súper sencillo y delicioso. Después seguro que seguiremos con unos quesos, y acabaremos con el sorbete de mandarina de mi madre, que es el mejor del mundo, turrones y neules.

Marga Coll. Para empezar, la chef de Miceli preparará marisco (en la fotografía las ostras que comerán esta noche). A continuación servirá un pescado tipo ‘cap-roig’ o besugo, que escogerá hoy mismo, y para acabar, entre los postres no faltará el sorbete de mandarina que prepara su madre: «el mejor del mundo», asegura.

Kiko Martorell, de Ca’n Boqueta, comenta que otros años se juntaban con amigos. La mayoría de veces han cenado el menú del restaurante que ofrecen a los clientes. «Así puedo ver exactamente qué es lo que estoy dando. Este año solamente estaremos mi mujer, Marga, y mis hijos: Marina (9 años) y Lluc (4 años)».

Kiko Martorell. El chef de Ca’n Boqueta disfrutará del mismo menú que vengan a recoger sus clientes. Los platos van de una ensalada de bogavante a rape con gamba de Sóller o lechona confitada (en la foto). Para acabar, un dulce de Nochevieja y un brownie de chocolate blanco para tener un dulce inicio de año.

Marc Fosh (1 estrella Michelin) va a pasar una última noche del año tranquila y romántica con su esposa, Iris. «Prepararé un bogavante con patatas fritas. No haré huevos fritos. Todo ello irá acompañado por una salsa holandesa y como entrante comeremos una ensalada, que es un poco más sano. Y para beber, una botella de Dom Pérignon que me ha regalado un amigo», comenta entre risas el cocinero inglés.

Benet Vicens, de Bens d’Avall, que recientemente logró su primer estrella Michelin, pasará una Nochevieja en familia. «Estaré con mi mujer, nuestros hijos y sus parejas en el restaurante, ya que Jaume y yo vivimos encima y debajo de lo que es Bens d’Avall, y es lo más cómodo para nosotros. Como plato principal habrá pescado con verduras de nuestro huerto. Antes picaremos algo, como jamón y ostras. De postre, chocolates».

Benet Vicens. El chef de Bens d’Avall disfrutará con su familia de un menú en el que el pescado, como el rape de la fotografía, será el protagonista principal. No faltarán tampoco las ostras y el jamón como aperitivo para despedir un difícil año, coronado por este chef con la obtención de una estrella Michelin.

Adrián Quetglas, del restaurante homónimo, también con una estrella Michelin, explica: «Este año, debido a la delicada situación que nos está tocando vivir, celebraremos la Nochevieja mi mujer, mis dos hijos y yo en la intimidad de casa pero conectados por Zoom con familia y amigos. Cenaremos tartar de atún, canelones de pescado con salsa de mariscos y compartiremos una tablas de quesos nacionales. Por supuesto no faltarán las uvas de la suerte y los deseos para que el próximo año podamos estar mejor».

Adrián Quetglas. El chef de origen argentino preparará para su familia un menú en el que habrá tartar de atún (en la fotografía), canelones de pescado y una selección de quesos nacionales. Además, se conectará a internet para estar en contacto con su familia la última noche del año.

En su tierra, Canarias, despedirá el año una hora más tarde Miguel Navarro, del restaurante Fum (1 estrella Michelin), ubicado en el Hotel Mardavall. «Estaré con la familia y cocinaré cabrito con ñames, que es el plato típico de la isla de La Gomera en estas fechas. En marzo espero regresar a trabajar a Mallorca».