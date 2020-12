La huella de Pierre Cardin, vista por diseñadores mallorquines

Todos coinciden en que Pierre Cardin, fallecido el martes, fue un diseñador transgresor, revolucionario e innovador que consiguió ‘democratizar’ la moda en unos años en los que casi solo se miraba a la alta costura. Diseñadores de Mallorca valoran la gran aportación de Cardin al mundo de la moda durante los años que estuvo al frente de su firma. Fue el pionero del prêt à porter y un icono que licenció (con franquicias) mucho su nombre. Nunca visitó la Isla, pero fue un ‘genio’ para muchos de los diseñadores que ya firman sus propias colecciones y, sin duda, lo será para los jóvenes que confían en adentrarse en este mundo de la moda.

En una carrera de más de 60 años, Cardin generaba admiración y rechazo de otros diseñadores por su atrevido olfato para los negocios. Decía que había construido su imperio comercial sin pedir jamás un préstamo al banco.

En los diseños de Cardin predominan las figuras geométricas, las rayas, los círculos y los triángulos, y utiliza materiales como la fibra o el vinilo. Fue el primer diseñador en vender colecciones de ropa en tiendas departamentales a fines de la década de 1950 y el primero en franquiciar su marca para perfumes, accesorios e incluso alimentos.

«Para mí, es igual si hago mangas para vestidos o patas para mesas», decía una reveladora cita en su página web. Una vez dijo que no le importaba que sus iniciales, PC, estuvieran en rollos de papel higiénico, y también fue la inspiración para botellas de perfume fálicas. Hubo una época en la que uno podía vestirse, comer y amueblar su casa solo con productos Pierre Cardin. Sus detractores lo acusaron de destruir el valor de su marca y la noción del lujo en general. «Tuve olfato para comercia- lizar mi nombre», dijo Cardin al diario Sueddeutsche Zeitung en 2007. «¿El dinero arruina nuestras ideas? No sueño con el dinero para nada, pero mientras estoy soñando, estoy haciendo dinero».

Cardin nació en Venecia el 2 de julio de 1922, hijo de padres franceses de ascendencia italiana, y fue educado en la no tan glamurosa ciudad francesa de Saint Etienne. Comenzó a trabajar como sastre a los 17 años en la cercana Vichy y en algún momento soñó con ser actor, haciendo algunos trabajos en el escenario, de modelaje y baile profesional. Cuando llegó a París en 1945 hizo máscaras teatrales y el vestuario de la película de Jean Cocteau La Bella y la Bestia. Un año más tarde, se sumó a la entonces desconocida Christian Dior. Su primera andadura comercial importante, cuando se asoció con la tienda Printemps a finales de la década de 1950, hizo que lo expulsaran del refinado sindicato de diseñadores de moda franceses, la Chambre Syndicale de la Couture. Fiel a su gusto de los diseños futuristas, dijo que privilegiaba la originalidad por encima de todo lo demás. «Siempre traté de ser diferente, de ser yo mismo», dijo Cardin a Reuters. «Si a la gente le gusta o no, no es lo que importa», concluyó.

Pese a haber vestido a actrices como Jeanne Moureau y personalidades como Jackie Kennedy, Cardin aseguraba en una entrevista en Vanity Fair que vestir a gente elegante no le interesaba. «Mi objetivo es que mi nombre y mis creaciones estén en la calle. Las famosas, las princesas... eso no es lo mío», decía.

Los trajes de chaqueta con camisa de cuello mao con los que Los Beatles pasaron a la historia a partir de los 60 fueron una creación de Cardin, al igual que la moda unisex y fue uno de los inventores de la minifalda.

LOS DISEÑADORES OPINAN

Pau Aulí: «A día de hoy, Pierre Cardin es un nombre que está desvirtuado»

«Cardin fue el primer diseñador que puso la misma pieza en un hombre y una mujer. Sus diseños me alucinan, pero a día de hoy es un nombre que está desvirtuado. Hizo botellas, camas, cajas... Mucha gente tiene un PC en su casa y es un tipo de legado muy concreto».

Joana Borrás: «Es una persona que democratizó la moda y la hizo accesible»

«Es una persona que democratizó la moda, creó líneas de consumo y todos los complementos. Hizo la moda accesible y fue pionero al crear una forma innovadora de comercializar su firma. Él mismo fue un innovador y bastante novedoso en su época».

Pablo Erroz: «Se atrevió a franquiciar su nombre, fue algo importante»

«Fue muy importante que se atreviera a franquiciar su nombre. Su moda fue rompedora en el momento de la alta costura. Rompió con las normas. Me gusta una frase suya: ‘Para qué sirve el lujo si la gente no lo puede llevar’. Su legado sigue siendo transgresor».

Sebastià Pons: «Fue un innovador, un pionero en la moda unisex»

«Fue un innovador, un pionero en la moda unisex en los años 60, un rompedor. Licenció mucho su nombre (se han vendido bolígrafos, camisetas...). Ha tenido una larga vida y su nombre quedará unido a nosotros como un clásico y un diseñador moderno».

Tolo Crespí: «Llevó la moda a la calle y fue un revolucionario»

«Fue uno de los principales creadores que llevó la moda a la calle. Fue muy relevante dentro del mundo de la moda, un revolucionario. La moda siempre estuvo destinada a la alta costura y él, junto a otras personas, llevó a la gente el mundo de la moda».

Miguel Adrover: «No puedo hacer una valoración porque sé poco de él»

«Tengo pocos recuerdos de lo que hacía. La verdad es que no puedo hacer una valoración porque sé poco de él. A lo largo de los años no me he interesado mucho por los diseñadores. La verdad es que no sé lo que hacía como diseñador, sé poco de él».