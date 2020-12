«No creo que mi vida cambie por ganar el concurso»

El celebérrimo brindis de la ópera La traviata sirvió para que Naida Abanovich se convirtiera en la ganadora de La voz senior 2, cuya final se emitió el pasado domingo en Antena 3 TV.

Naida llegó a Mallorca hace 16 años. Comenzó trabajando limpiando en casas, pero desde el 15 de julio de 2005 canta en la calle, sobre todo en Sant Miquel.

Un día del pasado año, una mujer se paró a escucharla. Le dijo que trabajaba en el mundo de la televisión y le dijo si quería participar en un programa de televisión, pero ella le contestó que no tenía dinero para viajar. «Me aseguró que me pagaban el desplazamiento y el hotel y me animé», comentaba ayer en la esquina donde pone música y despliega su prodigiosa voz ante el asombro de los transeúntes. Este lunes, muchos la felicitaban; alguno, le ponía algo de dinero en la bandeja y una mujer le compró su CD (10 euros). El día tan desagradable en Palma, con frío y fuertes rachas de viento, no impidió que ella acudiera a su cita diaria con su equipo de música y sus cd’s grabados de forma artesanal.

Hasta la gran final, Naida tuvo que sortear otras tres eliminatorias. «La primera empezó en 2019 y la final se grabó en julio, pero por el contrato que firmé, que incluía que no habría premio en metálico, no podía decir nada». Nico Fioole, del equipo de Antonio Orozco, y Naida Abanovich, del equipo de David Bustamante, se convertían en los dos últimos finalistas. Los dos concursantes compartieron escenario al lado de Helena Bianco, la ganadora de la primera edición, y los tres juntos interpretaron un Medley de lo más espectacular. «Al principio del programa di a la organización mi repertorio y ellos decidían qué tema interpretaba en cada actuación».

Naida se deshace en elogios hacia el programa y hacia su ‘coach’, David Bustamante. «Es un gran chico, con una gran voz y muy simpático. La verdad que todos los profesores han sido muy agradables, al igual que los concursantes, con los que nos hemos estado enviando mensajes durante todos estos meses».

A pesar de esta inolvidable experiencia, Naida no cree que vaya a repercutir en su forma de vida. «Mi vida no va a cambiar por ganar el concurso», asegura. Ella explica que a su edad –68 años– muy pocas personas cantan ópera. Además, arrastra algún problema físico. «Tengo un pie que se me hincha mucho. Siempre llevo un zapato lo más abierto posible y sin tacón. Pero claro, en la gala final tenía que ponerme tacones para ir acorde con el vestido y lo pasé fatal. Un médico me tuvo que dar un spray antes de la actuación y en cuanto acabé de cantar me quité los zapatos porque no aguantaba más». A pesar de ello, personas de la Isla vinculadas a la música le animan a aprovechar el tirón de la televisión para actuar en eventos privados o presentarse a algún casting de ópera, como en la temporada que organiza el Teatre Principal. Opinan que puede tener una salida musical que le aleje durante un tiempo de la calle.

Naida acudió sola a cada prueba. «A la final me dijeron que podía invitar a mi familia. Me hubiera gustado que hubieran venido mis dos hijos y mis dos nietos, que son la única familia que tengo, pero fue imposible porque no pudieron volar debido a las restricciones aéreas del verano». A pesar de triunfar con Verdi, reconoce que Puccini es su compositor favorito y Tosca la ópera que más le llega al corazón. La gran mayoría de los días acude a la cola de la Iglesia de los Capuchinos para que le den un bocadillo. «Estar en la calle es duro, sobre todo en un año como éste sin turistas. Un día normal puedo ganar tres euros y tengo suerte si alguien se anima a comprar mi CD». A pesar de todo, no se plantea regresar a su país. En Bielorrusia las cosas están mucho peor. Desde los 51 años soy viuda y me gastaba un tercio de la pensión sólo en comprar lo básico para comer. Al año de enviudar decidí venir a Mallorca. Tengo un gran cariño por España y la Isla. Me siento una mallorquina más». En las mejores épocas en Mallorca, Naida ha tenido la oportunidad de desplegar su arte en fiestas y diversas celebraciones, pero la ausencia de turismo este año le ha parado completamente. Por todo ello, lo que desea más que nada en el mundo es que acabe la pesadilla del Coronavirus.» Por suerte mi familia está bien, pero hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Sueño con un mundo como el de antes, con las calles llenas de gente y pudiendo ver sus caras».

Naida cuenta con una sólida formación artística y participó en muchos programas de televisión y radio de su país. Todos los días de mi vida canto. Eso sí, en la ducha no lo hago», dice entre risas. Durante los meses del confinamiento, Naida lo pasó espacialmente mal. «Compré tanto pollo, que era lo más barato, que me cansé tanto y ahora no soporto ni su olor», asegura.

HABLAN LOS ‘COACHES’

Davida Bustamante: «Esto tiene que ser para todo el mundo»

«Te ha tocado sufrir tanto de una manera tan injusta que esto tiene que ser para todo el mundo, no sólo tiene que quedarse en las calles».

Pastora Soler: «Guardaré este momento en el corazón»

«Desde el primer día que pisó el escenario es un ángel. Me llevo un momento para mi vida guardado en el corazón», explicó emocionada la cantante sevillana.

Antonio Orozco: «Es usted magistral, señora Naida»

«No creo en las casualidades, es una necesidad absoluta que esta señora tenga la oportunidad de que el mundo la escuche. Es usted magistral, señora Naida».

Rosana: «Usted no necesita suerte, sino justicia»

«Cuando alguien tiene un talento como el que usted tiene, lo único que necesita no es suerte, sino justicia», reivindicó la cantautora canaria, que se mostró cautivada con la actuación.

SU FUTURO EN MALLORCA ALEJADA UN TIEMPO DE LA CALLE

Josep R. Cerdà, director del Teatre Principal: «Que se presente a los castings para ópera»

«Cuando tengamos claros los títulos y el director musical y escénico, haremos los castings para la temporada de ópera 21-22. Yo le diría que se presentase. Los hacemos así para que los artistas locales puedan cubrir estas plazas y participar en la temporada».

Miguel Ángal Sancho, Xocolat y Blau Producciones: «Una agencia debería ver en ella a una artista vendible»

«La he escuchado en la calle- Creo que no tiene un estandar para cantar a nivel profesional. La solución sería que una agencia de management viera en ella una artista vendible. El Ajuntament de Palma debería tener un detalle humano y montarle un concierto en algún escenario».

Joan Lainez, tenor: «El programa le puede cambiar la vida»

«No sé qué canciones cantó en la final del concurso, pero puede aprovechar el tirón. Creo que el programa le puede cambiar la vida (aunque el triunfo en televisión ya sabemos que es efímero). Trabajar en la calle es duro y al final le ha venido un reconocimiento a su trabajo».

Miki Jaume, promotor musical/Trui Teatre: «El futuro artístico está en la actividad pública»

«A día de hoy, el futuro artístico se vincula con las administraciones públicas. Ellos podrían incluirla en sus programas. Me encantaría como empresa ayudarle a hacer un camino profesional, pero es totalmente imposible. La actividad privada está en coma».