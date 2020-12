Belén Blanco, empresaria: «Todos somos gente poderosa, no hay que idealizar a nadie»

Belén Blanco nos recibe en su casa-palacio, una joya del siglo XIII que habita con su familia, su marido y socio Juan Fraile y sus tres hijas, en el casco antiguo de Palma, con absoluta naturalidad. Una naturalidad que tampoco se pierde durante los meses de verano o durante la semana en la que se celebra Talentia, que llena sus salones de caras muy importantes de la empresa, el arte, la ciencia o la política, los deportes o la sociedad, para que se conozcan e intercambien experiencias enriquecedoras.

Esta es su primera entrevista en su larga trayectoria profesional, ¿siempre ha dado la cara su marido?

–Así es. Cuando fundamos nuestra empresa Hipermedia decidimos que solo uno de nosotros diera la cara en los medios, y le tocó a mi marido Juanjo ese papel. Somos una empresa con sedes en Madrid, Santander y Palma y trabajamos editando contenidos audiovisuales para Internet para recursos humanos de empresas muy importantes, para la formación online de sus empleados. También estamos trabajando ya en la próxima edición de Talentia, que celebraremos el año que viene, en la que queremos que los mallorquines tengan mucha presencia.

¿Cómo nació?

–Hace más de veinte años, como fundación sin ánimo de lucro llamada Fundestic, con la idea de promover el pensamiento positivo. Juanjo y yo somos dos personas tremendamente inquietas, muy sociables, con muchas ganas de devolver a la sociedad todo lo que nos ha dado a nosotros, no solo a nivel empresarial, que es evidente, también a nivel humano.

¿Talentia es una fiesta?

–No es ese su espíritu, aunque alrededor del encuentro se celebren fiestas. Talentia consiste en mezclar ingredientes como cuando haces un pastel sin saber muy bien lo que pones pero sabes que todo lo que mezclas es bueno y por tanto te sale rico. A nosotros los ingredientes de la Isla nos interesan, pero nos faltan. Algunos creen que es una fiesta más del verano, y no, no lo es. En 2021 será del 13 al 16 de julio.

¿Qué es Talentia?

–No puedo explicarlo al cien por cien porque si lo explicáramos y desveláramos el secreto se perdería la magia. Ser invitado a Talentia solo se consigue una vez en la vida y a través de alguien que ha estado presente en ediciones anteriores y lo propone. Talentia es la que busca, eso hay que tenerlo claro, no al revés. Los que han venido hasta ahora han recibido una invitación en sus casas para venir a Mallorca y los que han aceptado han llegado siempre a la Isla sin saber a que venían. Se pagan su billete de avión y al llegar descubren a qué han venido y para qué. Los que han participado lo viven como un antes y un después en sus vidas, porque se produce algo mágico.

¿Cómo se consigue esa magia?

–No lo sé, no es mérito nuestro. Es la magia de la Isla, la magia de esta casa, el calor del verano. Son personas importantes, nadie se conoce entre sí pero todos se quitan las máscaras y sale nuestro verdadero personaje, lo que hay dentro. El próximo verano, que vamos a abrir las puertas a más mallorquines, pido que lo acepten aunque sea por curiosidad, que no tengan miedo, que no rechacen lo nuevo porque se sorprenderán.

Ya han estado muchos mallorquines…

–Sí, entre ellos usted, y gente muy conocida de la Isla, grandes empresarios de las mejores empresas, de todas las que ha creado esta Mallorca tan creativa y tan pudorosa. La felicidad está justo al otro lado del miedo así que espero que se animen. Talentia es una alquimia mágica, en la que solo hay que dejarse llevar.

Sea un poco más conceptual para que todos la entendamos…

–Es un ágora donde se reúne gente con un especial talento de distintas áreas y distintos sectores. Empresarios, artistas, escritores... que vienen y nos demuestran que son grandes seres humanos con un testimonio que trasmitir que trasciende en todo. También puede ser un ama de casa con una vida detrás tan extraordinaria que al mayor empresario se le acaban cayendo las lágrimas porque lo que escucha es mucho más poderoso que el éxito o el dinero. Durante el espacio de tres días, que es lo que dura el evento, te abres a esas sensaciones y te obligas durante ese tiempo a meditar, a pensar y a escuchar lo que realmente es importante en la vida. Solo eso ya es un regalo. Llevamos once ediciones y hay un 99 % de posibilidades de que se salga mejorado.

¿En qué ha evolucionado en todo este tiempo?

–Antes no teníamos un patronato, ahora sí, y en él están Antonio Garrigues Walker, el padre Ángel, María José Hidalgo, Vicente del Bosque o Teresa Viejo, entre otros. Nos reunimos y cada uno invita a alguien que cree que debe estar. Este ha sido el gran avance, el crear ese patronato honorífico que antes no existía y que nos hacía evolucionar a medida que evolucionábamos nosotros.

¿Tener a esa gente tan poderosa a su alrededor no le impacta?

–Lo que he aprendido es que todos somos gente poderosa, no hay que idealizar a nadie. Cada uno tiene un don para algo, tiene algo que enseñar. Hay que descubrir cuál es ese don y potenciarlo y cuidarlo. Nada más.

¿Cómo han vivido este año?

–Como a muchos nos ha servido para concentrarnos en lo que nos hace felices de verdad. Para parar la rueda de hámster de la vida, tan absurda, y bajar el ritmo. Creo que viviremos una vida más relajada, por eso Mallorca es la Isla de las segundas oportunidades, es un lugar con una energía especial, un paraíso.

¿Cómo será el Talentia de 2021?

–Nos vamos a salir puesto que este año hemos estado castigados. Antes no nos daba tiempo a digerir tanto éxito social, del de verdad, el del amor. Todos los años hay una palabra que rige el evento, este año, ahí va la gran primicia, va a ser ‘Gratitud’. La última fue Vida, pero hay que empezar a agradecer lo que tenemos ahora. Traeremos testimonios de gratitud y vamos a dejarnos fluir.