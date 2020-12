Scalextric a toda velocidad

El club de Scalextric La Pica, uno de los más grandes de la Isla y ubicado en Son Sardina, organizó ayer un encuentro de slot, deporte competitivo con automóviles en miniatura, que reunió a más de una decena de aficionados. «Con esta competición queremos acabar este año tan malo con un poco de alegría y cariño», expresó Francisco di Paola, propietario del club.

Los competidores tuvieron que recorrer cinco circuitos de rally de cuatro vueltas; todos los recorridos se repitieron en cuatro ocasiones y la suma de los tiempos daba la marca final. Antes de la competición los participantes ultimaron los detalles de sus miniaturas, como la limpieza de las ruedas y su correcta lubricación.

La Pica organiza entre ocho y diez competiciones cada año, algo que sus socios agradecen. «En La Pica se aseguran de celebrar competiciones con regularidad, y es de agradecer que, aunque este año haya sido muy malo, se hayan esforzado por mantener el ritmo de competición», expresó Alberto Sánchez, aficionado al slot desde 2001.

No todos los socios son tan veteranos. Algunos de ellos están redescubriendo este hobby. «De joven era aficionado, aunque lo dejé durante una larga temporada. Un día, mirando YouTube, me saltó un video de slot y me reenganché», explicó Joan Dato, uno de los socios, «aquí hay muy buen ambiente y se te olvidan los problemas del día a día».

Otros, como Chus Martínez, conocieron La Pica gracias a la tienda que se encuentra en su interior. «Tenía una pista en casa. Andaba buscando un Peugeot 205, encontré esta tienda y desde entonces no he parado».

Los participantes se dividieron en tres categorías distintas: la SN GT, protagonizada por automóviles que eran de velocidad, de tracción trasera, y se convirtieron en coches de rally; la SN Rally, con coches de tracción a las cuatro ruedas, y la WRC 2.0 Scalextric, con miniaturas que tienen el motor en línea en lugar de angulado, lo que afecta a la frenada y el magnetismo en la pista.