Claudia Schiffer, de luto

La topmodel de los 90 Claudia Schiffer está de luto por la muerte de su madre, Gudrun Schiffer, que falleció hace unos días a los 76 años a causa de una larga enfermedad, según se supo este martes. La noticia de su muerte la difundió la revista alemana Bunte.

Claudia Schiffer estaba muy unida a ella. De hecho, fue ella quien siempre le acompañó a lo largo de su brillante carrera.

La topmodel descubrió Mallorca gracias a sus padres. Gudrun y su esposo, Heinz Schiffer, que era abogado, llegaron a Mallorca siendo Claudia y sus hermanos unos niños. Establecieron su residencia de verano en un apartamento de Sa Mola, construido por el arquitecto Pedro Otzoup. Claudia Schiffer acabaría construyéndose un magnífico chalet en Cap Andritxol.

Siempre presente

Con Gudrun, alta, rubia, de corta melena, guapa y de porte elegante, los periodistas españoles apenas tuvimos trato. Sabía mantener las distancias. Cuando Claudia no estaba en Mallorca. Gudrun se encargaba de la casa, incluso de las reformas. Cuentan que cuando se mudaron al chalet que construyeron en la zona baja de Cap Andritxol, el mago David Copperfield, por entonces novio de la modelo, se encargó en parte de la decoración, pero no gustó a Gudrun, que la cambió. Y si no en su totalidad, casi.

Peter Newman, en cuyo restaurante La Cuchara Claudia celebró muchos de sus cumpleaños, trató a Gudrun. Recuerda que «era una mujer encantadora, muy educada y culta, y siempre muy amable, que cuidaba con detalle los encargos de su hija cuando no se encontraba en Mallorca».

Michels, corresponsal de Ultima Hora en Andratx, la recuerda como mujer enérgica, muy pendiente de su hija, y más cuando había periodistas de por medio. «Un día fueron ambas a comprar al Port d’Andratx. Al entrar en una tienda de decoración, Gudrun pidió al dueño que la cerrara para poder estar tranquilas. Tuvimos que esperar un buen rato en la calle».

Cuentan también que Claudia no anunció que se iba a casar con el que hoy es su marido y padre de sus tres hijos, Matthew Vaughn, hasta que no recibió el parabién de su madre.

Gudrun fue una mujer que dejó buena imagen, que cumplió con el cometido de ser madre de la, posiblemente en aquellos años, mujer más bella del mundo, y aunque presente en muchas ocasiones a su lado, supo estar un paso detrás de ella… Pero sin perderla de vista.