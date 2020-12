El alma del Circo Alegría

Nació en Murcia, cuando sus padres, propietarios del Circo Alegría, se encontraban en plena gira por España. «Del hospital me llevaron al circo y cuando terminaron la estancia siguieron de ruta por otras ciudades», comenta Denise Di Lello, quien actualmente tiene 24 años de edad y es una de las grandes artistas que estas Navidades actúan bajo la carpa instalada en Son Fusteret.

Como no podía ser de otra manera se crió y creció en el mundo del circo. Su vida nómada le ha llevado a recorrer mucho mundo, pero siempre estudiando y preparándose para ser en un futuro quien dirija la empresa familiar. «En la caravana estudié hasta Bachillerato. Seguí estudiando Administración online y en Madrid estuve haciendo interpretación en las escuelas Assumpta Serna y Cristina Rota».

Con tan sólo 12 años, Denise recuerda su primera actuación. «Fue en la plaza de toros de Las Ventas y entre el público se encontraban los reyes Felipe y Letizia. Siempre que vamos suelen ir con las niñas a ver la función, incluso en una ocasión entraron en la caravana de mi tía, pues suelen aprovechar los descansos para saludar a los propietarios y algunos artistas», comenta.

Mujer perfeccionista

Mujer con carácter, segura, simpática, perfeccionista, desprendiendo entusiasmo y de incombustible energía, Denise cautiva en cada una de sus apariciones en la pista. «Estoy muy contenta con el espectáculo Circo sobre el agua, en el que hay fuentes en todas direcciones y un gran show de luces y sonido». Denise aparece, a lo largo de la función, con varias actuaciones musicales. «Son temas propios y algunos conocidos. Yo escribo algunas canciones pero no las canto, esas me las guardo en un cajón. Mi intención no es grabar ningún disco, sino disfrutar de lo que hago».

En su día a día, combina al 50 por ciento su trabajo en las oficinas con su papel como artista. «Dedico cada día tiempo al ejercicio físico, y los días que no hay función aprovecho para entrenar el espectáculo, las canciones, etc. Me gusta mucho leer y también pasear por las ciudades a las que viajamos con el circo».

Como artista se muestra camaleónica, además de cantar y presentar, la podemos ver junto a su hermano. «Devid hace el número de magia, él empezó a actuar con siete años, y en esta ocasión también compartimos show con una de las apariciones del payaso». En años anteriores Denise ha saltado a la pista también mostrando su habilidad con los aros. «Sí, de eso ya hace seis años, creo».

Mujer coqueta y muy ordenada, antes de su aparición repasa el maquillaje y vestuario, y comenta «la innovación es la clave del éxito en nuestro campo, hay que renovarse continuamente, y a día de hoy la tecnología y los efectos especiales son los protagonistas. Pero el futuro del circo debe conservar su esencia ya que lo que lo convierte en algo especial es el hecho de asistir a un espectáculo en vivo y en directo, y así ha sido desde la época de la Antigua Roma, así que no veo a una futura generación disfrutando del circo en casa delante de una pantalla, sino asistiendo a espectáculos maravillosos».

Tras conocer muchos lugares de la Tierra tiene claro que le gustaría vivir, entre Nueva York y Mallorca. «En Palma, es innecesario decir la razón, cualquiera que lea la entrevista será capaz de saber porque, por su magia y unicidad, por la sensación particular que me aporta a nivel espiritual y emocional».