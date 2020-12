Hallan en una cuneta el cuerpo sin vida de la 'influencer' Alexis Sharkey

El cuerpo sin vida de la Alexis Sharkey ha aparecido este domingo en una cuneta de una carretera de Houston, Texas. El lunes la policía confirmó que se trataba de la influencer de 26 años desaparecida.

La madre de la joven, Stacy Clark Robinault, denunció el sábado que hacía 24 horas que no sabía nada de su hija. Sharkey, que se dedicaba al mundo a la belleza y el lifestyle, no presentaba heridas visibles y no se ha podido determinar la causa de su muerte, tal y como ha informado la policía de Houston.

Stacy ha escrito un emotivo mensaje en su perfil de Facebook: «Con el corazón completamente roto Mike y yo os hacemos saber a todos que han encontrado el cuerpo de Lexi. ¡No sabemos por dónde empezar a agradeceros a todos vuestro amor y las amables palabras que habéis tenido con nuestra familia! ¡Te extrañaremos, amor!».

La influencer había pasado el día de Acción de Gracias con unas amigas y después se le perdió la pista. Su marido, Tom Sharkey, de 49 años, confirmó la desaparición de la joven. Un empleado de obras públicas descubrió el cuerpo desnudo de la joven.