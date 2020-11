Toni Obrador, uno de los músicos del vídeo ‘Hay que luchar, hay que vencer’

Está circulando por las redes sociales y Youtube el vídeo de la canción Hay que luchar, hay que vencer, un himno a la perseverancia en contra de la pandemia, en el que intervienen una serie de músicos y voces conocidas y reconocidas en nuestro país, que está siendo muy escuchado. Los beneficios que se consigan a través de él irán a para a las arcas de Cáritas, a través de la SGAE, que ya tiene conocimiento del vídeo y de que los derechos que este origine son para dicha entidad.

Hay que luchar, hay que vencer ha sido grabado en los estudios madrileños Duplimatic, dirigido por Félix Arribas, batería de Los Pekenikes, que es quien ha tenido la idea de grabar este vídeo, en el que participa Toni Obrador, músico mallorquín, uno de los mejores guitarras del país, con quien hablamos ayer.

«Me llamó Félix, con quien he colaborado en otras grabaciones, y me propuso participar en este vídeo sin necesidad de viajar a Madrid, sino haciéndolo desde mi casa de Portocolom, donde además tengo un estudio. Teniendo en cuenta la cantidad de buenísimos guitarras que hay en España, para mi ha sido un honor que me eligiera a mi, por lo cual quiero agradecerle el detalle que ha tenido para conmigo… Que hay que decir –añade– que no es lo primera vez que lo hace».

Su estudio en Portocolom

Cuenta Toni que Félix le mandó una maqueta con la voz de Chari, su esposa, acompañada de una guitarra y una claqueta, «diciéndome que escuche la melodía y que le haga el acompañamiento y los solos con mi guitarra. En realidad le hago seis o siete diferentes, para que elija. Lo mismo ha hecho con los demás músicos que han intervenido en el vídeo, excepto los metales y las voces que han actuado desde los estudios», explica.

En Duplimatic –sigue– se juntó luego todo, voces y música que han ido seleccionando. El resultado es un vídeo muy bueno de una canción que va a sonar mucho por lo pegadiza que es. Y es que hoy en día, gracias a la tecnología, porque –recuerda– mi parte me la he grabado yo, en mi estudio, con mi máquina a la que he apoyado sobre un trípode, se pueden hacer cosas como esta sin necesidad de que nos reunamos todos en el estudio, músicos, voces, sonido, imagen y técnicos, sino que lo podemos hacer cada uno desde nuestras propias casas», reflexiona.

«Todo lo que se ve de mí en el vídeo, imagen y audio, lo he hecho yo solo, en Portocolom. De lo demás dejamos que se ocupen los técnicos… Que por lo que estamos viendo, han hecho un buen trabajo, ya que da la impresión de que todos estábamos allí, juntos», concluye.

Nos comenta Toni que «como todos son músicos muy bien relacionados, cuenta con el apoyo de locutores y comentaristas, como El Pulpo, Juan Ramón Pardo, Paco Madrid, Elia Navajas, Alfonso Arteseros, etc, para promocionarlo, que de hecho ya lo están haciendo, por lo que pienso que ya se está viendo».

Al margen de Hay que luchar, hay que vencer, Toni, que sigue siendo presidente de la Asociación Balear de Músicos, está muy preocupado por la situación en que la pandemia está dejando al sector: «Los hoteles están cerrados, igual que muchas discotecas o tienen un horario restringido y unas medidas en cuanto a limitación de aforo y separación de asistentes... Por eso la actividad se ha reducido a mínimos, por no decir que ha desaparecido en determinados lugares.»

«Son –dice–, tiempos muy difíciles, que hemos de vencer como sea. Espero que la llegada de la vacuna contribuya a ello. Tal y como están las cosas ahora mismo, es que ni proyectos podemos hacer. Es que en según que sitios, dependiendo del número, tampoco es posible la reunión».