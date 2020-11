Maratón de Viquipèdia en Palma

Qué lejano en el tiempo queda el comercial que, de puerta en puerta, se dedicaba a vender sus enciclopedia universales, unos tomos imprescindibles en la mayoría de hogares españoles. Hoy la enciclopedia se escribe, organiza y consulta de forma digital. Una decena de personas asistieron este sábado en la Biblioteca de Cort a la primera edición en Mallorca de la Viquimarató, una actividad innovadora cuyo objetivo es crear, revisar y mejorar al máximo los contenidos relativos a Palma en Viquipèdia.

Desde hace años la biblioteca de Cort se ha especializado en el fondo local, es decir, en recopilar toda la información posible sobre Ciutat. «La idea de este proyecto es que la biblioteca funcione como un puente a lo digital; en la actualidad no es solo una sala de estudio, sino que posee información que debe ser volcada en la web para aumentar así su difusión y disponibilidad para el público en general» señala Lluïsa Calafat, una de las bibliotecarias de Cort.

El encargado de impartir el curso, que comenzó a las 9 de la mañana y acabó al mediodía, fue Pau Cabot, un profesor de educación secundaria que empezó a editar artículos de Wikipedia en 2005: «En el taller he explicado qué es la Viquipèdia y de qué forma deben ser editados sus artículos. Me dedico a la enseñanza y la distribución del conocimiento, y me parece que la enciclopedia es una gran herramienta para hacerlo», asegura Pau, que anima a los ciudadanos a que corrijan y editen sus artículos. «El aprendizaje no es inmediato, pero cualquier persona puede aprender a editar y corregir la Viquipèdia».

Los asistentes escogieron un tema a editar –de cualquier índole, desde personajes ilustres hasta lugares icónicos de la ciudad–, y disponen de dos semanas para modificar o ampliar su entrada en la gran enciclopedia digital. «Trabajo en una biblioteca municipal y la Viquipèdia es una herramienta que todos hemos utilizado en un momento u otro. Así que, además de consultarla, tenía ganas de conocer el mundo de la edición», explica Joan Mas, que se disponía a ampliar la entrada en Viquipèdia sobre la possessió de Son Cànaves, que se convirtió en el casal de barri del Secar de la Real.

La Viquipèdia, en catalán, contaba en 2019 con 662.625 artículos y tiene 370.563 usuarios registrados. La enciclopedia digital abierta, en diferentes idiomas, es una de las principales fuentes de conocimiento en todo el mundo. Por ello, para lograr alcanzar su objetivo, el de la inteligencia colectiva, resulta imprescindible que los editores cuenten con todas las herramientas necesarias. Por ese motivo, la Biblioteca de Cort pone a disposición de los ciudadanos toda su bibliografía.