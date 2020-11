Norma Duval sorprende en 'Mask Singer'

Una semana más el programa de Antena 3 'Mask Singer' no ha dejado a nadie indiferente. El famoso que se ha desvelado este miércoles ha sido nada más y nada menos que Norma Duval.

La empresaria, que perdió la batalla contra Catrina en el Duelo Final, se ocultaba tras la máscara de Unicornio. «Me ha encantado la experiencia, ha sido muy divertido», aseguró la artista que interpretó el tema 'Believe' de Cher.

Javier Ambrossi, uno de los miembros del jurado, se declaró fan de la vedette e incluso se le saltaron algunas lágrimas. «No me puedo creer que Norma Duval haya actuado en este plató, te admiro», aseguró el director.

Sobre su experiencia en el programa, la colaboradora de La hora de la 1 explicó que lo mejor ha sido «disfrutar del anonimato, para mí era lo más divertido». Aunque ha rechazado participar en mucho formatos, con este no tuvo ninguna duda: «Desde el minuto cero dije, contad conmigo. Me parece tan original, tan distinto, una experiencia tan divertida que me apunto», manifestó.

"Disfrutaba con el anonimato, para mí era lo más divertido". Norma Duval nos cuenta cómo llegó a #MaskSinger3 y mucho más en esta entrevista ? Patrocinado por #GalaxyWatch3 de @SamsungEspana pic.twitter.com/xNv2D4pgTf ? Mask Singer (@MaskSingerA3) November 19, 2020

En el mes de agosto Norma Duval quiso acallar los rumores de los últimos meses que apuntaban a una ruptura con Matthias Kühn, después de que se publicaran unas imágenes del empresario junto a una joven. Lo hizo a través de una entrevista publicada en la revista Semana y con la publicación al tiempo de una fotografía en su Instagram con Kühn en Palma.

Norma compartió la imagen junto a su pareja el pasado 6 de agosto, el mismo día que aseguraba en una entrevista a Semana: «Estamos muy bien, no hay ningún tipo de ruptura. Además cumplimos 11 años en septiembre, que fue cuando nos conocimos».