Indigente, embarazada de riesgo y sin contar con ninguna ayuda económica

María del Mar Mingolla Sánchez es catalana, de Santa Perpetua. Tiene 43 años y va a ser madre dentro de poco. Reside en Palma, en una tienda de campaña, situada debajo de un árbol, en la parte de atrás del Ocimax, que comparte con el ghanés Víctor, padre del hijo que está gestando. A pocos metros de la vivienda, sobre un colchón, suele dormir Adrián, un rumano con veinte años de residencia en Mallorca, que se gana la vida aparcando coches, que anda algo fastidiado de salud, pero que no tiene ningún tipo de parentesco ni con ella ni con él.

Sin querer ser pesimistas, sino más bien realistas –porque si no, ahí está el paisaje que los rodea– María del Mar es el ejemplo –al menos hasta ahora– de que algo que va mal puede empeorar. Ved, si no.

En Catalunya trabajó en hostelería, «pero me pagaban en negro». Más tarde, nos cuenta, en Llerena, Badajoz, como basurera. ¿Que por qué se vino a Mallorca? Pues porque un primo suyo, «primo lejano», matiza, le pidió casarse con ella. Pero resulta que como el primo estaba en la cárcel, no hubo boda. Pero ella ya estaba en Palma, sin techo, ni dinero y con su pretendiente en presidio. ¿Qué hacer, pues? En principio, se quedó a vivir en casa de un familiar de éste, pero como no tenía trabajo y tampoco dinero, tuvo que buscarse la vida. «En Porreres encontré un trabajo. Se trataba de cuidar a una persona mayor, con la que me terminé enrollando… –no precisa de qué modo terminó enrollándose, pero nos lo imaginamos, porque...– La relación terminó –sigue– cuando intervino su hija mayor, que me echó de la casa».

«Me quise suicidar»

Así que otra vez en la calle, sin techo ni dinero, «por lo que no me quedó más remedio que ir al albergue de Manacor, pasando de ahí al de Ca l’Ardiaca, donde conocí a un muchacho, con el que me fui a vivir a la prisión vieja. Pero de allí, al cabo de un tiempo, me echaron, yendo a parar a Son Moix», a la sazón convertido en centro de acogida.

Porque eran días difíciles, ya que la pandemia ya estaba causando estragos en el mundo. «Entre una cosa y otra, me deprimí hasta el punto de que quise suicidarme, tirándome por el puente que hay cerca de la antigua cárcel». Por suerte para ella, apareció Cristóbal Ruiz, una persona que suele ayudar a los indigentes de la zona, que la convenció para que no diera el salto.

«Me llevaron al Psiquiátrico, donde permanecí un día. Al salir, me vine aquí, reencontrándome con Víctor, al que ya conocía de antes, con el que viví y... Pues que me dejó preñada».

A todo esto nos lo cuenta sentada en una silla de madera, frente a la tienda de campaña que comparte con el ghanés, el cual acaba de regresar con una bolsa, suponemos que con comida.

Son testigos de nuestra conversación el rumano que suele dormir sobre el colchón, otras dos personas que seguramente también viven en el asentamiento y el citado Cristóbal, que es quien nos ha llevado hasta allí.

Necesitan ayuda urgente

Entorno aparte, a poco de estar con ellos, te das cuenta que María del Mar vive entre la incertidumbre y la zozobra. Y si mira hacia el futuro, apenas ve nada que pueda mejorar su situación, sino que esta puede ir a peor a nada que nazca la personita que lleva en sus entrañas, que de momento no está recibiendo ningún tratamiento médico, pues según nos cuenta ella, no ha ido todavía al ginecólogo. Y por lo que nos tememos, no cree que vaya, entre otras cosas porque no sabe cómo hacerlo. Como tampoco sabe que las personas como ella pueden recibir una paga, y menos todavía a dónde debe acudir a pedirla y mucho menos cómo tramitar esa petición, cosa que el citado Cristóbal trata de explicarle.

Es más, por no saber, no sabe si está preñada de seis o siete meses. Por ello pensamos que con urgencia ha de intervenir la Conselleria d’Afers Socials, o el departamento d’Afers Socials del Ajuntament de Palma. Porque una persona en sus circunstancias, y más con la edad que tiene, 43 años, lo que convierte su maternidad en un riesgo, no puede esperar a un hijo así, ni ahí.

Mientras, y en lo que la maquinaria burocrática se pone en marcha, si desean ayudar a la pareja, llévenles ropa, comida que no requiera elaboración, pues carecen de medios para ello, y una tienda de campaña. Porque de momento la única ayuda que reciben les llega de Cruz Roja y del citado Cristóbal Ruiz.