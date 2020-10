El hombre de las mil caras

Durante los últimos 25 años, el mallorquín Miguel Such (Palma, 1976) ha recorrido medio mundo trabajando como presentador, modelo y actor. Una envidiable, pero nada fácil, carrera profesional que comenzó a los 18 años en Madrid al comenzar sus estudios de Arte Dramático en la escuela de Juan Carlos Corazza, el mismo centro en el que estudiaron Penélope Cruz y Javier Bardem, con quienes compartió protagonismo en la película Loving Pablo (2017), sobre la vida de Pablo Escobar. «Allí hacía de Víctor Trubay, novio de Penélope».

Su último trabajo destacado es en la serie Glow and Darkness (Resplandor y oscuridad), que todavía se rueda, basada en la vida y obra de San Francisco de Asís, en la que Miguel Such interpreta el papel de Gerard, médico de Ricardo Corazón de León. «Es mi segundo gran trabajo cinematográfico y sobre todo compartir pantalla con Eduardo Noriega, Jane Seymour, Joan Collins y Mira Sorvino entre otros», comenta Such.

Miguel Such con la actriz Jane Seymour, en la serie ‘Glow and Darkness’.

Entre sus anécdotas en el cine recuerda que «durante el rodaje de Loving Pablo, Penélope casi cae a la piscina sin darse cuenta y la salvé. Aquello quedó grabado en los making off. Fue un rodaje agotador pero muy gratificante». Pese a ello, Such estuvo a punto de tirar la toalla. «Es cierto, tras aquello me vine a Mallorca y aquí he vuelto a la televisión, primero en IB3, en el magazine 3iMés, y en el espacio culinario Una micona més. Ahora estoy en Fibwi, donde he estado haciendo los espacios informativos durante el confinamiento y ahora un nuevo espacio musical, además de La mirada de Such, un programa de entrevistas y reportajes. Todo gracias a la confianza de Francisco Alcalde, director general de Fibwi».

El actor mallorquín, que estudió EGB en el colegio Pedro Póveda y COU en Sant Josep Obrer, fue el primer presentador español, durante cinco años, de la MTV España. «Durante aquella experiencia pude entrevistar a artistas de la talla de Shakira, Alejandro Sanz, Jennifer López, Bon Jovi, Enrique Iglesias, etc».

Su intromisión en la pequeña pantalla llegó a los seis meses de comenzar sus estudios de Arte Dramático, con un papel en la serie Compañeros, en Antena 3; y posteriormente en Médico de familia y Querido maestro, con Imanol Arias y Emma Suárez, para Tele5.

E la silla de ‘Escobar’ durante el rodaje de ‘Loving Pablo’.

En el teatro, Such también a pisado con fuerza. «Junto a Amparo Baró realicé una gira por toda España, con la obra 7 vidas. Ese fue un gran crecimiento en mi carrera como actor», asegura. «Recuerdo que cuando les dije a mis padres que quería dedicarme a esto, además de apoyarme, mi padre dijo que ‘Antonio Banderas sólo hay uno, no te creas que todos llegan’. A los pocos meses de estar en Madrid coincidí con el malagueño en un restaurante».

Una vida rebosante de aventura, en la que, durante años, vivió en México para participar en telenovelas y presentando magazines, como Bravísimo y Hoy, para Televisa. En España también ha participado en el reality show Supervivientes. «Sería el único reality en el que volvería a participar. Fue una experiencia única, como la vida que vivimos. Y me gusta aprovecharla al máximo», confiesa Miguel Such.