Kiko Hernández se declara «asexual»

Hernández aseguró a Jorge Javier Vázquez , presentador del espacio, que él no perdonaría un comportamiento ni lo más mínimamente desleal por parte de su pareja: «Yo soy cerrado y además asexual», aseguró.

Ante las preguntas de Jorge Javier, Kiko Hernández confesó que lleva bastante tiempo sin tener una relación: «Ufff… cuatro años, es que no me apetece, mi única preocupación es que tengo que perder los tres kilos que he engordado durante las vacaciones».