El otoño se abre paso

Este martes, 22 de septiembre, arranca oficialmente el otoño. Será a las 15.31 horas y durará hasta el día 22 de diciembre, para dar paso al invierno. Una estación que durará 89 días y 20 horas, según cálculos del Observatorio Astronómico Nacional.

El inicio astronómico de las estaciones viene dado, por convenio, como el instante en que la Tierra pasa por una determinada posición de su órbita alrededor del Sol. La inestabilidad climatológica será menor que en otros años, a la vista de que se prevé un otoño más cálido y seco de lo normal.

La moda más ‘casual chic’

Como en cada cambio de estación y a modo de reportaje, mostramos algunas tendencias de la moda de otoño para mujer y hombre. En esta ocasión, contamos con la colaboración del modelo italiano, afincado en Mallorca, Giammarco Russo, de 26 años y natural de Caserta (Italia). Las hermanas Marta y Laura Mesquida nos acompañan en esta sesión fotográfica luciendo la moda para mujer. Estudiantes de Diseño de Interiores en la rama de Arquitectura y de segundo de Bachillerato, respectivamente, se estrenan con soltura frente a la cámara.

Giammarco, joven a quien le gusta cuidar su imagen, luce dos looks de una línea casual y cómoda. Pantalones chinos, camisa blanca y cazadora con capucha. La otra opción es una apuesta por pantalones a cuadros, con tiro de pitillo, camisa blanca y americana en tonos camel. Prendas cedidas por la boutique Stone y la tienda Xino’s by Pedro Mesquida, cuyo propietario comenta que «entramos en una temporada de transición, pero por ello la gente no descarta seguir luciendo colorido, originalidad y alegría, pese a la difícil situación de esta pandemia. Habrá menos moda, pero mejor».

De la mano de Donna de Xino’s, Marta y Laura muestran la prenda estrella por excelencia, el pantalón tejano en todas sus vertientes, y pantalones ceñidos de animal print. Divertidas camisetas para los días más cálidos y jerseys anchos con una gran variedad de cazadoras y chaquetas para combatir el frío. La moda llega con ciertos aires de los años 80, pero con tejidos actuales y líneas minimalistas.

Llega la estación que enamora con sus cambios

El equinoccio de otoño fue visto por las culturas antiguas como el tiempo de la cosecha. También representa la caída de las hojas, la migración de las aves, la vendimia y el comienzo de la temporada más fría del año. El 30 de noviembre se producirá un eclipse penumbral de Luna y el 14 de diciembre un eclipse total de Sol. Ninguno visibles desde España. El día 25 de octubre se realizará el cambio de horario.