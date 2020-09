Solteros muy activos

Nació hace tres años con la idea de crear un grupo que reuniera a personas con ganas de vivir. La asociación Singles (solteros) Mallorca es la única de la Isla con un perfil de este tipo, aunque con el paso del tiempo se ha abierto también a personas que disfrutan otro estado civil, aunque lo hacen en minoría. El 70 por ciento de los más de 700 socios son solteros, igual porcentaje en hombres que en mujeres, y con edades comprendidas entre los 40 y los 60 años. El grupo utiliza la plataforma americana Meetup y lo organizó Beatriz N. tras atravesar una etapa un tanto especial. Desde entonces, esta mujer, gran conocedora de Palma, ha organizado o convocado a los miembros del grupo a más de 1.400 eventos de todo tipo: desde excursiones, que son organizadas y guiadas por Ángel (divorciado) hasta una amplia parte cultural y social que abarca todos los sectores: visitas a bodegas, asistencia a conciertos, exposiciones, cenas... Siempre, cumpliendo con las medidas de seguridad por la COVID-19.

«Buscaba un grupo de amistades, aprovechar toda la oferta cultural de Palma, desaparecida para muchas personas con edades comprendidas entre los 40 y 60 años. Somos la única entidad que planificamos todo tipo de eventos para nosotros mismos», afirma Beatriz.

Sin miembros virtuales

De la nada surgió un grupo que aglutina a personas divorciadas, otras que hasta ahora se encontraban solas, solteras, recién llegadas a la Isla, o que, simplemente, buscaban un hilo conductor que los llevara a un programa social que no disponían. «No queremos miembros virtuales, como en Facebook, por ejemplo. Cada cuatro meses hacemos ‘limpieza’ para que siempre haya gente que sí quiere estar en el grupo. Asiduos a las actividades hay unos trescientos», añade.

Son personas con muchas ganas de hacer cosas. Tanto Beatriz como Ángel no cobran nada. Ellos se encargan del mantenimiento de la página y del gran trabajo que supone poner en orden las actividades para que salgan bien. «Este grupo nos ha solucionado muchos problemas delicados porque no siempre es fácil tener la posibilidad de hacer cosas. Palma no está muerta. Está viva para quien la quiera vivir. Todos lo jueves hacemos una ruta al atardecer por Palma; los lunes, sábados y domingos, se realiza una ruta montañera. Este verano cada domingo nos hemos ido a una cala. Se convoca a la gente en un sitio y se distribuyen las personas en los coches (hay gente que no tiene vehículo). Se le paga al conductor, se apañan cosas para la comida, etc. La gente no viene para buscar pareja de antemano. Además, colgamos las fotos en la página y la gente se las puede descargar sin problema».

Entre los eventos de este mes figuran una clase de salsa inicial, y una salida al Torrent de Pareis. Según consta en las normas básicas del grupo, «queremos buen rollo y armonía entre todos los miembros del grupo. Venimos a pasar un buen rato, no venimos a discutir, criticar a nadie, ni a compararnos con otros grupos. No se acepta gente problemática y follonera. Nos reservamos el derecho de admisión. No se admitirán actitudes irrespetuosas ni acoso a ningún miembro del grupo. Si no te gusta cómo se organiza el grupo o lo que hacemos, no metas cizaña ni crees mal ambiente; simplemente, bórrate del grupo y no vengas más, deja a los demás que sí quieren disfrutar tranquilos de las actividades organizadas y saben apreciarlas».