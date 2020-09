El circo junto al mar

El Port d’Alcúdia vivió este viernes una intensa tarde de circo. La del viernes fue la primera de tres maratonianas jornadas del arte escénico, en el fin de semana central del programa de Circaire, reservado a compañías de las Islas.

La Mostra de Circ d’Alcúdia reúne cada año a los principales artistas de este género. Si bien este año la situación es más complicada que nunca, la organización ha sacado pecho y ha dado forma a un festival muy completo que se ha fijado principalmente en las compañías de nuestra comunidad autónoma.

Cuatro fueron las propuestas de la tarde de este viernes. La primera arrancó a las 5 de la tarde, bajo un sol de justicia, pero con muchos aficionados al circo. Bantón Circus Show basó su espectáculo en un uso prodigioso de los malabares de todo tipo. Raquetas, varitas, bolos, cuchillos y hasta una delicada bola de cristal sirvieron para que este artista se metiera a grandes y pequeños en el bolsillo a pesar del intenso calor en el Port.

Carpa a cielo abierto

Su actuación tuvo lugar en una carpa a cielo abierto instalada por el Circ Bover. Junto a esta se encontraba una carpa de tamaño más pequeño, pero muy especial. Era la de la compañía catalana Escarlata Circus, invitada especial en esta edición del festival. En ella se representó Devoris Causa. Se trata de un número muy cuidado, con una ambientación única, con trazos de realismo tanto costumbrista como mágico y que además cuenta con la complicidad del público, al que ruegan encarecidamente, una vez acabada la función, que no cuenten lo que han visto. Tanto hoy como mañana habrá nuevos pases de la obra.

Llegó después el turno de Kelly Lanner y Daniel Rossetti, con Show Up!, una pieza basada en las variedades tradicionales, con mucho humor, música, baile y un uso prodigioso del monociclo como principales puntos fuertes. Un segundo pase de Devoris Causa, a las 20.30 sirvió de prólogo para el final de la jornada circense. La compañía Teatrix llevó a la carpa su particular Musiclowns. Con ellos llegaron al escenario nombres del rock tan emblemáticos como AC/DC, The Rolling Stones, The Beatles, Aretha Franklin o Queen, todos aderezados con la mejor tradición de los payasos.

El espectáculo no se detiene

Tras la jornada de ayer el sábado y el domingo continúan cargados de circo con Gypsy King, de Jesse; Poi, de Atirofjo Circ; Esbarjo Fest, de La Marciana; Wild West Show, de Michael Laner y Miqueli Elisabeth, y El Anticristo está en la Disco, de Doctor Trapero. También Rumba Katxia, Totó i Flop, Dudú y Clownomadas compartirán programa con nuevas representaciones de Devoris Causa. Otro plato fuerte será Aürt, de Des-equilibrats, que dirigirá Jordi Aspa, de Escarlata Circus, Premio Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya y Premio Nacional de Circo del Ministerio de Cultura.