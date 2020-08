Ana Obregón recuerda el último verano de su hijo Aless en Mallorca

Ana Obregón publicó este miércoles una foto en Instagram en la que recuerda el último verano de su hijo Aless Lequio en Mallorca. En la imagen aparecen madre e hijo, junto a los padres de la actriz.

«Llevo horas mirando esta foto entre lágrimas desde mi retiro, sentada al atardecer en el mismo sofá mirando al Mediterráneo. La hicimos tal día como hoy hace un año, oliendo el mismo mar, mirando hacia un futuro maravilloso con las buenas noticias de salud de mi hijo. Se que es una foto que jamás se repetirá y duele indescriptiblemente. He decidido compartirla con vosotros para recordaros que, como decía mi Aless, ‘lo más importante de esta vida y lo único que al final de tus días te llevas son el tiempo y el amor que dedicas a las personas que quieres’. Nada ni nadie, ni siquiera su partida, me van a quitar los infinitos momentos de amor que mi hijo me regaló y su lección de vida. Y esto es lo único que alivia un poquito mi dolor», afirma.