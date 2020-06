Cambio de estación

El solsticio de verano 2020 comenzará oficialmente este sábado a las 23.44 horas. Al mismo tiempo, en el hemisferio sur dará inicio la estación del invierno.

Será una estación marcada por las altas temperaturas, que superarán la media de años anteriores, según cálculos facilitados por el Observatorio Astronómico Nacional. Un total de 93 días y 15 horas compondrán el período estival, que concluirá el próximo 22 de septiembre. Curiosamente, el día 21 de junio del año 1999 comenzaba el verano y nacía la menorquina Eva Pons, quien mañana cumplirá 21 años. La joven ha desfilado en las mejores pasarelas de la moda de toda Europa y en el verano del 2015 fue proclamada la mujer más guapa del archipiélago, en el certamen de belleza Miss Turismo Illes Baleares. En la convocatoria de Miss Turismo Spain quedó tercera.

Fue a los 14 años cuando Eva Pons, estudiante de Derecho, realizó su primer curso de pasarela. Poco después, comenzaba a desfilar para una agencia de Mallorca y rápidamente era fichada por una agencia de Milán. Su 1,78 de estatura, belleza y elegancia ha cautivado en las fashion week y en la Semana de la Moda de París, Londres, Berlín, entre otras.

Una mujer espectacular

De carácter alegre y espontáneo, Eva tiene un plan B para su futuro. «Quiero terminar la carrera de Derecho y dedicarme a trabajar en una notaría o como diplomática», asegura. Para ella, el verano significa «alegría, salir con las amigas, disfrutar bajo las estrellas, ir a conciertos y visitar todas las playas y calas de Mallorca y Menorca».

Entre sus aficiones, que son varias, destacan «el yoga –lo practico cada día– y cantar me apasiona. De hecho, he escrito dos canciones, pero cantar es como escribir, algo íntimo y personal». La moda le ha aportado «una maravillosa experiencia personal, donde viajas mucho. Es la mejor universidad de la vida. Me perdí muchos años de juventud, pero no me arrepiento», confiesa. Finalmente, para los amantes de los eventos astronómicos de este verano, la luna llena brillará con fuerza los días 5 de julio, 3 de agosto y 2 de septiembre.

Para los apasionados de la fotografía, el 14 de julio por la noche Júpiter y sus lunas permanecerán claramente visibles en la oscuridad, y el 23 de junio será la fecha idónea para captar Mercurio. Las perseidas aparecerán la noche del 12 al 13 de agosto, con una lluvia de meteoros, si el tiempo lo permite.

El Día Más Feliz del Año

Hoy sábado, 20 de junio, también se celebra el Yellow Day o el Día Más Feliz del Año, en contraposición al Blue Monday (tercer lunes de enero), el Día Más Triste del Año. Su denominación se debe a que es uno de los días con más horas de luz del año. En ciudades como Madrid, por ejemplo, este día disfrutarán de 15 horas y 4 minutos de sol; en Barcelona, 15 horas y 10 minutos y en A Coruña, 15 horas y 24 minutos.