El restaurante Zaranda no reabrirá sus puertas en el Hotel Castell Son Claret

«Sentimos informarles que por motivos ajenos a nuestra voluntad, el restaurante permanecerá temporalmente cerrado. Esperamos poder atenderles pronto». La página web del Zaranda, de chef Fernando Pérez Arellano, anuncia con estas palabras un cierre que será definitivo en el Hotel Castell Claret, en es Capdellà.

Zaranda no reabrirá sus puertas en este establecimiento, aunque es posible que su chef trabaje en otras alternativas. De momento, lo único definitivo es que se cierra una etapa (abrió en Mallorca hace 10 años) «por una decisión unilateral del hotel. Todo es muy reciente, acaba de suceder. Ha sido un shock. Hemos intentado que esta decisión no fuera definitiva pero no ha sido así», explican fuentes cercanas al restaurante.

Zaranda es el único local con dos estrellas Michelin de la Isla. Cuando reabra en otro edificio, Pérez Arellano podrá pedir que se las certifiquen de nuevo. «Zaranda siempre sale adelante», añaden las fuentes. Zaranda inauguró en septiembre de 2005 en Madrid. Desde entonces, los premios y reconocimientos se han sucedido.

El Hotel Castell Claret, por su parte, anuncia en su página web que no puede reabrir esta temporada el restaurante «por las restricciones vigentes».