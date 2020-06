Mila Ximénez cuenta que tiene cáncer de pulmón

'Sálvame' ha vivido una de sus tardes más complicadas. Tras varios días de ausencia en el programa, Mila Ximénez ha entrado por teléfono este martes para desvelar entre lágrimas que le han detectado un cáncer de pulmón.

«Estoy muy jodida. Prefería contároslo por teléfono, no quería ir a plató y hacer un espectáculo de esto. Lo que necesito es hacerme el tratamiento y cuando todo esté controlado iré a veros», ha asegurado.

La periodista conoció la noticia el pasado lunes, después de llevar unos días con fuertes dolores. Todos sus compañeros del programa de Telecinco han recibido la noticia con una gran tristeza, muchos de ellos no han podido contener las lágrimas en directo.

«Tenía muchísimos dolores en ‘La última cena’, me dolía muchísimo la espalda. Hablé con María Teresa Campos para hacerme una resonancia. Pensé que tenía un pinzamiento en la espalda. El diagnóstico es que tengo un tumor, un cáncer de pulmón. Ese es el diagnóstico. Me lo van a tratar. Está localizado, no se le puede pegar un tiro porque hay ramificaciones que no están muy controladas y hay que hacer sesiones de radioterapia y quimioterapia. Empiezo la semana que viene la quimio. No lo he contado porque necesitaba hablar antes con mi hija. No se lo podría contar hasta que mi médico me dijera qué nombre tenía y qué tratamiento iba a hacer. He pasado mucho miedo», ha contado Ximénez.

«Estoy asustada, pero lo vamos a conseguir. No va a poder conmigo este puto bicho. He salido de cosas peores. El cáncer no va a poder conmigo», ha añadido.