Bikinis con un diseño muy veraniego

Con 18 años, la mallorquina Sarhana Becerra, Miss Turismo Illes Balears, tiene su propia marca de bikinis y bañadores. Desde pequeña su belleza siempre ha destacado en el mundo del modelaje, aunque ella «quería ser maestra, entre muchas otras cosas. Cuando fui creciendo, quería ser jinete de doma clásica y salto, pues me apasionaban los caballos. Y también modelo, porque me gusta posar y hacer fotografías», confiesa.

Nació en Manacor y creció entre Cala d’Or y Calvià. Hace unos meses viajó hasta Colombia, donde actualmente reside. «Me vine aquí porque, además de tener familia, quería cursar mi último año de Bachillerato». La marca Sarhana Swim Wear es la firma que creó hace tres años junto a su madre. «La motivación detrás de esta firma es la fuerza, valentía y generosidad de mi madre. Creamos un estilo que muestra la pasión por nuestras raíces y el lugar donde vivimos».

Joven, pero madura, Sarhana quiere llegar lejos profesionalmente no sólo en el modelaje, sino también en el mundo empresarial; por eso, «la marca de bañadores también surgió con el deseo de poder invertir mis pequeños ahorros para poder ayudarme cuando vaya a la universidad», asegura.

Aires mediterráneos

Las prendas son el resultado de una combinación entre sentimientos hacia sus dos tierras: Colombia y Balears. «Quiero mostrar una elegante fusión entre las dos culturas que evocan la pasión, el colorido, la alegría y el folklore latino, con un estilo moderno, fresco y glamouroso que caracteriza las Illes Balears».

Entre las diversas propuestas, la colección destaca por su alta calidad. «Diseñamos en Mallorca y confeccionamos en Colombia con una empresa que promueve el comercio justo, utilizando mano de obra femenina para realizar los bordados artesanales», confiesa la joven, que el pasado verano fue proclamada la mujer más guapa del archipiélago balear y primera dama de Miss Tourism Spain.

Durante el confinamiento, Sarhana ha dedicado su mayor tiempo del día a estudiar, pero también ha mantenido su buena forma física haciendo clases de gimnasia, «y he sacado tiempo para cocinar, porque me encanta. Y estar con mis perros, que los adoro. Tengo que reconocer que soy afortunada y me encuentro con mis abuelos y mi madre en casa, un campo rodeado de montañas cafetaleras pero, claro, extraño mucho a mis amigos y mi novio», asegura.

Con ganas de regresar a Mallorca, Sarhana sigue diseñando prendas de baño, donde vemos que algunos modelos lucen imágenes paradisíacas de calas y playas de Mallorca o de la propia Catedral. «Son inspiraciones que muestran nuestra pasión por la naturaleza y la conservación del medio ambiente. Un proyecto en el que, además de moda, trabaja por la concienciación, sostenibilidad y conservación de nuestras playas, montañas y el planeta Tierra.