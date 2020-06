Un Sant Joan sin masificación

Ciutadella no celebra este año las fiestas de Sant Joan. No habrá caballos ni jinetes en la plaza de Es Born, y no se organizarán los caragols ni los Jocs i ses corregudes des Pla.

Así lo acordaron el 28 de abril, por las restricciones del coronavirus, la alcaldesa Joana Gomila y Borja Saura, el caixer senyor del bienio, transformado en trienio 2020-2022.

Pero el Ayuntamiento no quiere que el 23 y 24 de junio, por su extraordinario poder de convocatoria, acabe motivando la organización de actos festivos paralelos. La Junta de Seguretat de Sant Joan dirige un ‘llamiento general a la ciudadanía’ para evitar la masificación en Ciutadella durante los días de la fiesta aplazada.

Este mensaje oficial reitera la suspensión del Sant Joan 2020 «por la situación de pandemia que aún pesa sobre el conjunto del país». Los expertos en seguridad manifiestan que «como los actos y protocolos propios de la fiesta no se llevarán a cabo, no tendría que haber concentraciones ni aglomeración de personas en la vía pública». Para evitarlo, la Policía Local y la Policía Nacional mantendrán activo un dispositivo de refuerzo de sus efectivos en toda la ciudad.

Horarios y medidas

Al mismo tiempo seguirán en vigor las ordenanzas habituales, lo que impide encender los festers de Sant Joan, la instalación de los feriantes, la colocación de barras en los bares, y se vigilará también el cumplimiento de los horarios de cierre de los establecimientos públicos. Todo un conjunto de medidas dirigidas a que la gran cita santjoanera anual en Ciutadella sea vivida este año «en familia i d’una manera casolana, sin provocar encuentros que supongan aglomeraciones», en palabras de la alcaldesa Joana Gomila.

La primera edil ha dirigido una carta a la naviera Baleària a la que insta a no incentivar los viajes a Ciutadella para las fiestas y le pide que no cree expectativas de desplazamientos relacionados con Sant Joan. «debemos velar para que no se produzcan rebrotes de la Covid y para que no se ponga en peligro la salud pública».