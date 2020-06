'Made in Mallorca' reabre sus puertas en el Aljub de Es Baluard

La abrupta irrupción del coronavirus en nuestras vidas interrumpió multitud de actividades, tanto públicas como privadas, y nos ha forzado a hacer un extraño paréntesis de casi tres meses en nuestro estilo de vida. Pero el reloj sigue marcando las horas, la situación parece que se va normalizando y, poco a poco, regresan algunas de las cosas que habían quedado en un limbo intemporal. Entre ellas está Made in Mallorca, la muestra de productos del colectivo que aúna diseño de primer nivel y sostenibilidad. Todas las empresas unidas bajo este paraguas comparten pasión por la creatividad artesanal y la pretensión de regenerar el tejido industrial de producción local.

Este año la exposición de las más recientes creaciones de estos artistas-artesanos se organizó en el Aljub de Es Baluard, un espacio idóneo para crear la atmósfera necesaria de modernidad y tradición que envuelve a esta iniciativa. La propuesta, que tuvo que cerrar sus puertas poco después de abrir, a consecuencia del decreto del estado de alarma por parte del Gobierno ante el avance de la pandemia, ha sido ideada por el estudio TEd’A Arquitectes y se ha mantenido en suspenso en el mismo lugar de su celebración.

Marlene Albadalejo es la diseñadora industrial y de interiores de La Pecera.

La reapertura

Por eso Made in Mallorca 2020 puede regresar casi con normalidad y las personas que no tuvieron la oportunidad de visitar la muestra podrán hacerlo desde hoy día 11 hasta el sábado 13 de junio con las medidas sanitarias pertinentes según la fase de la desescalada en la que se encuentra Mallorca en este momento, pues la reapertura de Made in Mallorca se hará de acuerdo a los protocolos de seguridad sanitaria. La entrada a la exposición es libre, sin cita previa, y en un horario que abarca desde las 10 h de la mañana hasta las 20 h de la tarde. Las personas que formen parte del grupo de riesgo tendrán acceso preferente. El aforo se ha visto reducido y se organizará la entrada para garantizar el aforo y cumplir los requisitos exigidos. Los responsables de Made in Mallorca recuerdan que el uso de mascarilla es obligatorio para acceder a la salaAljub.

Teixits Riera, desde 1986 diseña y elabora roba de llengües mallorquina.

Made in Mallorca continúa así con su recorrido a la vez que suma colaboraciones en cada edición después de tres incursiones en la London Design Fair y de dos en Palma.

El sector del hábitat protagoniza un proyecto al que se han sumado cinco empresas respecto al año anterior. Made in Mallorca promueve el poder del lugar donde se hacen las cosas, la calidad de los materiales y el valor de que sean creaciones originales. La propuesta refleja el vínculo sincero de un producto original, el que existe entre el diseñador, el artesano y el productor. Ahí reside la diferenciación de Made in Mallorca, en que la mayoría de los participantes –este año concurren 16 firmas– aúnan los tres procesos productivos: la pieza se piensa, se diseña y se fabrica en Mallorca.