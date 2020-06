El antes y después de Amber Hoffman, una joven adicta a las drogas

Amber Hoffman, una estadounidense de 24 años, se ha hecho viral en las redes sociales por su historia de superación. Adicta a las drogas desde una edad muy temprana, ha compartido en Facebook el cambio físico que ha experimentado tras nueve meses sin consumir.

Junto a dos fotografías que muestran su impactante transformación, la chica ha contado la dura lucha para superar su adicción. «A la izquierda: yo, completamente rota, 42 kilos, viviendo en las calles, viviendo con miedo, con dolor, adicta a la metanfetamina y la heroína, y preparada para que mi vida llegara a su fin», escribe. «Tuve endocarditis dos veces por consumir y un agujero en el corazón. Mi madre me hizo esa foto cuando vino a rescatarme», afirma.

«A la derecha: me he hecho esa foto esta noche. No me ha importado el ángulo. Solo quería mostrar mi felicidad. Nueve meses limpia», presume. «He luchado duramente durante meses en el hospital, he sobrevivido a la cirugía de corazón, he engordado 18 kilos, tengo un lugar donde vivir y tengo a mi familia y mis gatos para ayudarme».