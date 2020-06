Adiós al estrés

Hace diez años, la abogada y funcionaria argentina Lucrecia Sarmiento llevó a cabo un radical giro a su vertiginoso ritmo de vida. «Llegó un momento en el que el trabajo me absorbía y me di cuenta de que me apartaba de amigos y familia, por lo que comencé a practicar el yoga y encontrar un bienestar», comenta Lucrecia.

Desde hace un año reside en Mallorca. Coach de yoga, meditación y mindfulness con certificación internacional, especializada en yoga nidra, Lucrecia se formó y comenzó a hacer retiros y viajes a la India, además de cursos en Londres y por Sudamérica. A lo largo de este tiempo ha desarrollado su propio sistema y método, creando Holi Yoga, con el que hace «alusión a la festividad hindú», asegura.

Mallorca medita

Los seguidores y practicantes del yoga nidra son cada vez más y en los últimos cinco años Lucrecia organiza, una vez al año en Argentina, un encuentro totalmente gratuito que reúne a más de un millar de yoguines. Precisamente, antes del confinamiento trabajaba con distintos profesores y un conocido gurú alemán para organizar Mallorca medita. «Cuando regresemos a la normalidad, con todas las garantías, pondremos en marcha este proyecto de responsabilidad social», confiesa Lucrecia. Las playas de Formentor, Pollença, Es Trenc, Deià, Sóller y Puerto Portals son lugares de Mallorca donde Lucrecia realiza clases en plena naturaleza. «Me baso en la filosofía oriental y clásica, con técnicas de yoga y meditación. Me gusta practicar a primera hora de la mañana y al aire libre, frente al mar».

Amante del arte, «antes de estudiar Derecho quise entrar en Bellas Artes», asegura quien en Argentina es una reputada coach de rostros conocidos en el mundo de la política y deportistas olímpicos. «No hay un yoga que todo el mundo pueda practicar y sea efectivo para todos. Somos diferentes y hay distintas técnicas».

Finalmente, Lucrecia comenta que «también hay personas en hospitales o en sus casas, que no tienen movilidad, que reciben la visita de sus instructores de yoga, pues son muchos los beneficios, con tan solo cinco minutos de práctica al día».

El yoga nidra aporta relajación y paz interior

El yoga nidra, el yoga de los sueños o el sueño psíquico (nidra significa sueño en sánscrito) es un poderoso método sistemático, resultado de la recopilación de antiguas técnicas y rituales tántricos, investigados en la década de los años 60 por el maestro Swami Satyananda Saraswati.

Lucrecia Sarmiento lo practica y realiza clases frente al mar de Pollença, Formentor y Serra de Tramuntana, entre otros.