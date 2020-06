La Biblia de los bomberos

Ricardo del Río finalizó la carrera de Biología y Bioquímica en la Universitat de les Illes Balears (UIB), hizo el doctorado y estuvo en proyectos de investigación hasta que se quedó sin contrato. No había financiación. Barajó dos opciones: ir a vivir a Australia para trabajar en un laboratorio o sacarse la oposición de bombero. Eligió la segunda, aprobó y acaba de publicar Teoría del fuego, un libro autoeditado en Amazon que sirve de material para opositores.

«El mundo de la investigación funciona pidiendo proyectos que duran dos o tres años y cuando acaban tienes que volver a competir para que te den financiación», cuenta Del Río, de 42 años, que trabaja como bombero en el parque de Felanitx.

Trabajar gratis

«Yo quería ser investigador. Estuve en el laboratorio de zoología de la UIB con proyectos de plagas ambientales y agrícolas desde el año 2002». En 2015 se quedó sin contrato. No había ningún proyecto a la vista. «Me planteé seguir investigando. Tuve una novia que vivía en Barcelona y llegué a pensar en la posibilidad de ir allí y trabajar gratis, pero es que ni así».

Su hermano mayor intentó sacarse la oposición para bombero, pero la acabó dejando. El pequeño logró una plaza en el Consell y le propuso que lo probara. Lo convenció. «Me dejó el material que había utilizado, me dijo las academias en las que había estado y descarté lo de Australia», explica. Estudió dos años, aprobó y empezó en Aena.

Decidió presentarse para bombero del Consell y sacó la mejor nota: un 8,5. «Cuando conseguí la plaza de Aena pensé que tenía un material que me había trabajado bastante y que le podía sacar partido. En mucha bibliografía que había consultado me di cuenta de que había temarios desactualizados y que no quedaban del todo explicados». Consideró que sería interesante que futuros opositores tuvieran un temario más específico y escribió Teoría del fuego. «Es la base de cómo funcionan las combustiones, el tema principal de la oposición. Los bomberos tienen que conocer al dedillo la teoría del fuego para actuar de manera segura. Si no te sabes esto puedes entrar en un edificio y a los 10 minutos se te ha caído encima». Del Río no ha abandonado la Biología. «Ahora es mi hobby. He vuelto a la UIB como voluntario, que más o menos era lo que hacía antes, porque para lo que nos pagaban...».