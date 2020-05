Ella, él, los juguetes eróticos y la COVID-19

Desde hace años, Claudia Marcos vende juguetes eróticos en su tienda de Palma. Ella, como todos los ciudadanos, ha sufrido las consecuencias del confinamiento obligado en todo el Estado español por la pandemia de la COVID-19 o del coronavirus. La mayoría de españoles, excepto los trabajadores de los denominados servicios esenciales, ha tenido que permanecer en los domicilios durante dos meses.

Por ello, al no poder abrir su establecimiento, a través de las redes ha recordado a sus clientes que sí podía abastecerles de cuanto le pidieran por medio de su página web, la cual ha funcionado. «Hombre, funcionar… Bueno, sí. Ha funcionado más que en días de no confinamiento, pues ha suplido a la tienda. Por el contrario, cuando ésta está abierta, no tiene tanto movimiento, lo cual también es normal. Por ello no me quejo, sino que... bendita sea la web».

Lo que piden ellos y ellas

Así que, yendo por partes, dice Claudia que «he recibido más pedidos de clientes locales que de fuera de Mallorca, lo cual es también lógico y, entre los clientes, los pedidos han sido más de mujeres (90 %) que de hombres (10 %). ¿Que qué pedían? Pues, aproximadamente el 70 % de mujeres pedían vibradores (entre ellos, y los que más, los Satisfayer, o de succión, que están causando sensación). También, aunque no mucho, pedían los digamos normales, para utilizarlos en pareja.»

«En cuanto a los hombres –sigue–, también han pedido vibradores, pero sobre todo de esos que se utilizan a través de ordenador, por Internet, y que vienen muy bien, sobre todo, si la pareja por cualquier causa, como esta del confinamiento, vive distante el uno del otro. Y digo que va muy bien, porque ella se lo coloca y él lo hace vibrar allá donde esté, en el otro extremo de la ciudad o en la otra parte del mundo, pues Internet no tiene fronteras».

«Uno me lo pidió un cliente –nos relata– para mandárselo a su pareja que, por el confinamiento, no estaba con él. Lo digo porque se lo llevé a ella, personalmente… Bueno, realmente, yo he llevado casi todos los pedidos que han hecho para entregar en Palma, ya que no tenía mucho trabajo, y llevándolos, con mascarillas y guantes, por supuesto, de paso me entretenía y… Pues que, volviendo a otros tipos de demandas, han tenido muy buena salida los cosméticos y la lencería. Ellas se decantan por los bodys con apertura en la entrepierna, además de medias, ligas y ligueros, mientras que ellos se decantan más por la lencería transparente», dice.

«También los hombres han pedido cremas y estimulantes, pastillas, para tomar por vía oral... ¿Lo más raro? Pues la verdad es que todos los pedidos son muy normales, están entre los habituales, los que se suelen pedir siempre, sean heteros, bisexuales, homosexuales, etc. Tal vez lo que sí me llamó la atención es que un cliente de la Península me pidió consejo para hacer frente a lo que le exigía su mujer: quedarse embarazada. A veces, algunos hombres, sobre todo los más sensibles, no están preparados para según qué exigencias; entre otras, que su mujer le pida quedarse embarazada, o que le pida más de lo que él puede darle, por lo cual, a veces, no pueden satisfacerlas por mucho que quieran. Yo le recomendé una crema para que le diera más fuerza, pero si el problema es más por la presión o por el estrés… pues mejor que lo consulte con el médico».

Sensatez

Que sepa, y a pesar de que a según quién el confinamiento le ha elevado la líbido, «y además que disponía de todo el tiempo el mundo –dice Claudia–, no creo que haya habido muchas orgías. Vamos, me temo que ninguna. Porque una cosa es tener la líbido alta y otra, sensatez, y el coronavirus ha hecho que seamos sensatos. No he hablado sobre este asunto con ninguno de mis clientes, pero tampoco me consta que los que habitualmente organizan intercambios de parejas no lo han hecho…».

«Puede que cuando hayamos superado todas las fases de la desescalada, eso sí, tomando todo tipo de precauciones, se reanuden estos encuentros… Aunque tampoco sé qué precauciones, pues en estas situaciones la gente ha de estar muy en contacto, pero… Bueno, como digo, creo que en tiempos como los actuales de pandemia no los ha habido, ya que si hubiera sido que sí, se habrían disparado las ventas de preservativos y lubricantes. Y no ha sido así».