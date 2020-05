Jordi Cruz, de Art Attack, cuenta su truco para llevar la mascarilla en el trabajo

A la generación de los noventa, Jordi Cruz les dio muchos trucos para solucionar algunos problemas con originales manualidades. El mallorquín que presentó durante años el programa infantil Art Attack ha dado un útil consejo en su cuenta de Twitter para llevar la mascarilla en el trabajo.

Desde que el Gobierno decretó su uso obligatorio, la mascarilla se ha convertido en un accesorio del día a día. Desde entonces se ha empezado a convivir con un accesorio que para la mayoría era desconocido. Molestias en su uso, no saber como quitársela o dónde dejarla cuando no es necesaria son algunos de los problemas que se presentan.

Jordi Cruz, que tiene que llevarla durante las horas de trabajo, ha ideado un truco para poder colgársela y retirársela cuando esté solo y no sea necesario llevarla. «Quitar y ponerse mascarilla en el trabajo ¿Y donde la guardas? Pues yo me hice este truco para hacerlo más fácil. Me la quito cuando estoy solo y la doblo bien. Seguro que no es la mejor solución y se puede mejorar pero es que me pasaba el día con la mascarilla en la mano», ha escrito en su cuenta de Twitter.

Quitar y ponerse mascarilla en el trabajo ¿Y donde la guardas? Pues yo me hice este truco para hacerlo más fácil. Me la quito cuando estoy solo y la doblo bien. Seguro que no es la mejor solución y se puede mejorar pero es que me pasaba el día con la mascarilla en la mano. pic.twitter.com/2XBAifSrkq ? Jordi Cruz (@JordiCruzPerez) May 27, 2020

El truco consiste en unir los enganches de la mascarilla con un cordel, él dice haber utilizado el del tapón de la ducha, para poder colgársela cuando no sea necesario llevarla. Es decir, la idea consiste en simular los cordeles de las gafas con las mascarillas.

A diferencia de todos los materiales que eran necesarios para llevar a cabo las manualidades de su programa, en esta ocasión solo se necesita una cadena y la mascarilla.

Es la del tapón de la ducha jajajajaa la puedes comprar en ferretería o utilizar el cordel para sujetar gafas ? Jordi Cruz (@JordiCruzPerez) May 27, 2020

Muchos usuarios de las redes sociales han aplaudido la idea de Cruz, que han recordado que siempre «está ahí con ideas originales».

La primera vez que tengo los materiales necesarios para hacer una manualidad de Art Attack https://t.co/PycH3mo8A7 ? Toom Nook (@jess_dembilio) May 27, 2020

