‘A ver si lo he entendido bien’, los vídeos con mensaje de Pilar Carbonell

Creemos que a Pilar Carbonell no hay necesidad de presentarla por lo conocida que es. Empresaria de restauración –es uno de los tres socios del restaurante + Natural–, exdirectora general de Turisme del Govern, atleta y solidaria –pregunten por ella en Zaqueo– y madre, entre otras cosas.

Pese a estar en su derecho por haber entrado Baleares en la fase uno de la desescalada, Pilar no ha abierto la terraza de su restaurante, y no porque esté en Galicia, sino porque con sus socios no lo han considerado viable; entre otras razones, porque no sale a cuenta: poco espacio, lo que significa poder colocar pocas mesas –«hace dos semanas solicité al Ajuntament una ampliación de la terraza, y a día de hoy ni se han dignado contestarme. No les interesan las terrazas»–, lo que se traduce en pocos clientes, a lo que se ha de sumar que los trabajadores aún no han cobrado el ERTE, además de la deuda que supone tener el local cerrado durante casi dos meses, deuda de febrero y marzo a proveedores, entre otras cosas.

Sentada en el escalón...

Pero a Pilar no la traemos a esta sección por no abrir + Natural, sino por la sección audiovisual –vídeos– que ha creado a través de su cuenta de Instagram, mpcraya, que ha titulado A ver si lo he entendido bien... Y decimos que ha titulado así porque con esas palabras es como empieza su monólogo, que gira en torno a las consecuencias sociales, médicas y económicas derivadas del coronavirus y que nos afectan a todos con un mayor o menor impacto.

Sentada en el primer escalón de una escalera, expone sus puntos de vista sobre algunas de las decisiones del Gobierno, o sobre lo que más nos afectan de ellas, puntos de vista no siempre a favor de las mismas. Nosotros, desde aquí, vamos a ser neutrales, pero les recomendamos que se conecten a su cuenta de Instagram y, una vez en ella, a A ver si lo he entendido bien… –también lo pueden hacer a través de su muro de Facebook–, los escuchen y saquen sus conclusiones. Nos agradecerán el consejo, sobre todo por lo que cuenta, por cómo lo cuenta y por cómo fundamenta lo que cuenta. Dicho sea sin estridencias, divagaciones, malos modos, palabras altisonantes, insultos e incoherencias. Y todo expuesto en un tono más bien sosegado.

Opinión, que no crítica

«Es mi opinión –deja sentado–, no critico. ¿Que cuántos vídeos llevaré…? 25, que en 50 días no está mal». Luego, nos comenta cómo se le ocurrió sentarse en la escalera y opinar. «Fue a raíz de ver que lo que nos decía el Gobierno no se ajustaba a la realidad, sobre todo a la realidad comercial y… pues, como comento mejor que escribo, decidí comentarlo. Al principio, sin compartirlo, pero como vi que interesaba a la gente, lo compartí». Pilar califica muchos de los puntos expuestos por el Gobierno «como frustrantes», añadiendo que «prefiero más que me insulten a que me traten de tonta. Y ahí nos han tratado de eso, además de mentirnos mucho. Y lo que más me sorprende: que nos mientan desde el desconocimiento… Porque si la situación ha sido nueva para todos, que lo ha sido, ¿qué mejor que informarse bien con gente que sabe, a decir cosas que no son verdad? Por eso, creo que el Gobierno, lejos de colores políticos, tendría que haberse rodeado de los mejores para que le asesoraran, cosa que es evidente que no ha hecho. Porque todo, al fin y al cabo, se sabe, se ve… Por ejemplo, se dijo que los trabajadores iban a cobrar el ERTE y, como ya he dicho, los de mi empresa todavía no lo han cobrado, lo cual duele, tanto a ellos como al empresario, pues al fin y al cabo los trabajadores forman parte de la empresa. Por otra parte, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cuando habló en televisión, nos dijo a los autónomos que nos darían facilidades para el pago de las cuotas, pero el día 31 nos pasaron las cuotas al cobro. Luego, llegaron las facilidades. Se nos dijo también lo que habían pagado por los test… Pero como a la larga todo se sabe, vemos que otros países, por los mismos test han pagando menos… Y si es en Sanidad, se ha visto que al final quienes han resuelto el problema han sido los propios sanitarios, exponiendo sus vidas, dando una verdadera lección, y no ellos…»

Una idea

A Pilar le pedimos que un día, a no mucho tardar, se siente, recopile cuanto ha dicho a lo largo del confinamiento a través de A ver si lo he entendido bien…, lo escriba y con ello publique un libro titulado… Pues eso: A ver si lo he entendido bien.

Un libro que formará parte de la historia del coronavirus, escrito por una persona que lo vivió directamente.

Por cierto, Pilar sigue en Galicia, donde ha trabajado como voluntaria en una residencia de ancianos con As de Gal, Asociación de Galicia. «A la residencia de ancianos fui hasta el jueves antes de que decretaran el estado de alarma. Aún no he podido volver, aunque espero que sea pronto», asegura.