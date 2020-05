Jaime Lladó, director de Tito’s y BCM: «No será fácil, pero no hay que caer en el pesimismo»

Jaime Lladó es el director de Tito’s y BCM, esta última completamente remozada, que se enfrentan a una temporada nada fácil. «Pero no hay que caer en el pesimismo –dice–, sino optar por mantener la calma y pensar que, si bien no será un verano como los anteriores, nosotros debemos estar atentos para poder abrir nuestros negocios, ya que Mallorca está mejorando mucho en cuanto al número de afectados por la pandemia, y si esta evolución de mejoría continúa, creo que las autoridades autonómicas promocionarán la Isla como destino seguro, ya que los negocios grandes también necesitamos turismo exterior, tanto nacional como internacional, sin olvidar a los residentes».

Estamos preparados para abrir

En cuanto a proyectos, Jaime los tiene muy claros. «Tito’s está listo para abrir mañana, si hiciera falta. Tan solo necesitamos saber las indicaciones que nos den desde Sanidad y desde el Gobierno central para que tomemos las medidas necesarias preventivas y, a nivel de seguridad, para que seamos una sala totalmente segura, tanto para los clientes, como para nuestros empleados.»

«La gente –sigue relatando– viene a divertirse, por lo que no tiene que haber ni temor ni preocupación de ningún tipo. Y en cuanto a BCM, donde las obras continúan a buen ritmo, puedo asegurar que será una sala espectacular, que podrá competir con los mejores y más grandes clubs del mundo, tanto en belleza como en sonido y efectos de iluminación. La intención es que quede acabada entre mediados y finales de junio».

A la espera de respuestas

Respecto a la reducción de aforo como medida preventiva, Jaime asegura que «la decisión no es nuestra. Nosotros solo podemos valorar si el aforo que se nos conceda hace rentable la apertura o no. Creo que el Gobierno, al darse cuenta de que muchos negocios se veían obligados a no abrir ante el poco aforo que se concedía, ha rectificado, aumentándolo en locales que pertenecen a la primera fase. Ahora solo nos queda esperar y ver la evolución del país para conocer si nuestro sector tendrá también alguna modificación en cuanto a la limitación de aforo».

«Pienso que, si tomamos las medidas necesarias, se debería estudiar aumentar el tanto por ciento de dicho aforo. De momento, el no tener que sacar a todos los trabajadores del ERTE con la mitad de aforo, ya en sí es algo positivo para que muchas empresas decidamos abrir finalmente. Por otra parte, necesitamos saber si habrá apertura de fronteras y cuándo; si las compañías de aviación volverán a volar, y cuándo; si podremos trabajar solo con mercado nacional o también con internacional… Son demasiadas preguntas, de momento sin respuesta, por lo que planificar sin información complica mucho las cosas. Pero, a pesar de todo, nosotros estaremos preparados, eso que nadie lo dude. Preparados con todas las garantías».

Hasta la declaración del estado de alarma, Jaime Lladó y su equipo han estado trabajando durante todo el invierno con el fin de diseñar una programación ambiciosa en cuanto a artistas.

«Pero, por los motivos que conocemos, todo se vino abajo, lo cual obligó a paralizarlo todo en este aspecto. Pero nosotros estamos curtidos en mil batallas y somos gente preparada para reacciones inmediatas, pensando que cada revés es una nueva oportunidad para levantarse de nuevo y continuar, por lo cual, y en el hipotético caso de que todo vaya bien, como es nuestro deseo, terminaremos haciendo una programación atractiva. Aunque, lógicamente, sin poder utilizar nuestros aforos al 100 %, será inviable traer a según qué grandes nombres. Pero que nadie dude que buscaremos DJ que serán del agrado de nuestros clientes y amigos».

No sólo playa

Y apostilla: «La Isla no atrae visitantes solo con hoteles y playas. Además de eso, para completar la oferta turística, necesita restaurantes, bares y ocio nocturno, lo cual la transforma en un destino vacacional atractivo. Por eso, no tengo la menor duda de que entre todos juntos volveremos a colocar a Mallorca como destino vacacional preferencial en el lugar más alto».