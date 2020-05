Michael Douglas decide no vender s'Estaca

Michael Douglas ha retirado de la venta s'Estaca, tal y como ha publicado Vanity Fair y ha confirmado Ultima Hora.

Su amor por Mallorca y la pandemia de coronavirus han sido los motivos de su decisión. El actor ha reconsiderado su decisión y comprará a Diandra Lucker, su ex mujer, la parte que le correspondía.

El pasado verano Michael Douglas, acompañado por Catherine Zeta Jones, celebró con Ultima Hora sus treinta años en Mallorca, concediendo a este diario una entrevista exclusiva.

Entonces hablamos de s’Estaca y de su puesta a la venta. «Sí, lo está –reconoció Michael–, pero si algún día la dejamos, Mallorca seguirá estando en nuestro corazón y presente en nuestras vidas. En ella hemos pasado muchas horas de nuestras vidas y en ella me enamoré de Catherine. Por ello, la Isla significa mucho para mí... Ya formo parte de su historia, como vosotros».

Catherine Zeta Jones desmintió en aquella charla que no le guste Mallorca, como algunos medios habían publicado. «Eso es mentira. Me encanta Mallorca, no solo porque aquí me enamoré de Michael, sino también porque de niña vine con mis padres muchos veranos y tengo muchos recuerdos».

En la imagen superior se ve a Michael Douglas el pasado mes de febrero, en su última visita a s'Estaca. Quince días antes se había producido la muerte de Kirk Douglas, su padre, quien también visitó s'Estaca en 1994, acompañado por su mujer, Anne Buydens.

Con la decisión de no vender, reafirman su amor por la Isla. Mallorca seguirá siendo su casa.