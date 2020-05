Ruta por los 'micropueblos' de España con encanto

Todo parece indicar que este verano no habrá muchas opciones de hacer turismo y disfrutar de las ansiadas vacaciones fuera de las fronteras de España. Para aquellos que se dispongan a organizar su tiempo libre para viajar por el entorno más cercano les proponemos una opción apetecible: conocer algunos rincones recónditos aunque bellísimos de nuestra geografía. Si no tienen esa posibilidad no se preocupen, desde aquí nos encargamos de acercárselos.

Algunos de ellos son enclaves de interior, otros están subidos a las montañas y no falta el recostado a pie de mar. La mayoría cuentan con poblaciones reducidas, entre unos pocos cientos y menos de un centenar de habitantes. Alguno incluso hace décadas que está deshabitado, o ni siquiera cuenta con carretera que llegue hasta allí.

Con el fin de dar a conocer estos pequeños grandes pueblos de España se ha elaborado un listado con las treinta aldeas más diminutas y pintorescas. Avanzamos que no se ha incorporado ninguna población de Baleares, lo que es realmente injusto, puesto que aquello que aquí conocemos como llogarets reúnen todas las características para ser reconocidos y ensalzados.

¿Cuál de los propuestos es su favorito? ¿Qué llogaret de Baleares incluirían?

1. LANUZA (Huesca)

No, no es Suiza, es el Valle de Tena. 38 habitantes. pic.twitter.com/L8US8QqXZM ? Nacho (@Nachodm10) May 6, 2020

2. BÁRCENA MAYOR (Cantabria)

Tan mini que hasta el párking tiene más plazas que habitantes el pueblo. Viven 84 personas. pic.twitter.com/CBU6XozRoI ? Nacho (@Nachodm10) May 6, 2020

3. MASCA (Tenerife)

Mis amigos y yo damos fe de que tenéis que *necesitáis* ir a comer aquí, just saying... 97 habitantes pic.twitter.com/J5FNz7OI3A ? Nacho (@Nachodm10) May 6, 2020

4. PATONES DE ARRIBA (Madrid)

¿Excursión otoñal de madrileños por excelencia? Sí. 20 habitantes. pic.twitter.com/swvyJf8hWf ? Nacho (@Nachodm10) May 6, 2020

5. MAZONOVO (Asturias)

Más aldea que pueblo, tiene menos habitantes que gente trabajando en el museo, viven 4 personas. pic.twitter.com/5RqGfO5HFf ? Nacho (@Nachodm10) May 6, 2020

6. PEÑALBA DE SANTIAGO (León)

Me ahorro el chiste fácil con el hecho de que esté en el Valle del Silencio, tiene 14 habitantes. pic.twitter.com/fzU3NmlthY ? Nacho (@Nachodm10) May 6, 2020

7. GUADALEST (Alicante)

Uno de esos lugares en los que por algún extraño motivo siguen teniendo marqués, 209 habitantes. pic.twitter.com/KcN5R4mLXv ? Nacho (@Nachodm10) May 6, 2020

8. SIURANA (Tarragona)

No polemistas sobre que ponga el nombre en castellano please, 27 habitantes. pic.twitter.com/7JEtVLN0KY ? Nacho (@Nachodm10) May 6, 2020

9. FRÍAS (Burgos) Este quizás es más famoso y más grande, 252 habitantes pic.twitter.com/mz2nA18Z6h ? Nacho (@Nachodm10) May 6, 2020

10. BAGERGUE (Lleida)

107 habitantes + unos cuantos esquiadores que no se han pillado el forfait ese día pic.twitter.com/tv4uo8vqaw ? Nacho (@Nachodm10) May 6, 2020

11. ARES DEL MAESTRAT (Castellón)

Quién se aburra mucho puede ir a Google Maps y corroborarme que en este pueblo debe haber más casas que personas. Viven 186. pic.twitter.com/Pl4GihpWTa ? Nacho (@Nachodm10) May 6, 2020

12. BEGET (Girona)

Nice church, 25 habitantes pic.twitter.com/ALDUsifIlK ? Nacho (@Nachodm10) May 6, 2020

13. OCHATE (Burgos)

Para los colegas de Iker Jiménez, el el número 13 tenía que ser el que todo el mundo conoce como el pueblo maldito. Deshabitado... O quizás no ?. pic.twitter.com/9zYYWjF5SH ? Nacho (@Nachodm10) May 6, 2020

14. BELCHITE (Zaragoza)

Aquí creo que no hace falta decir que no vive nadie desde la Guerra Civil. pic.twitter.com/Hw0SqOjh1l ? Nacho (@Nachodm10) May 6, 2020

15. VILLAR DE DOMINGO GARCÍA (Cuenca)

*Guiño arqueólogos* porque el mosaico figurativo más grande de Europa está en España y no en Italia, 229 habitantes pic.twitter.com/E3HS9CyEs5 ? Nacho (@Nachodm10) May 6, 2020

16. AS ERMIDAS (Ourense)

Una calle y 61 habitantes pic.twitter.com/6ocWkKnA1K ? Nacho (@Nachodm10) May 6, 2020

21.O CEBREIRO (Lugo) Creo que por aquí pasa el Camino de Santiago así que lo conocerá más gente jeje 18 habitantes pic.twitter.com/OqyQn4bbNi ? Nacho (@Nachodm10) May 6, 2020

22. OTAL (Huesca)

Ex-pueblo, si queréis llegar vais a tener que ponerle ganas. Ya no es que no viva nadie, es que no tiene ni conexión por carretera. pic.twitter.com/xsHRWbkmr0 ? Nacho (@Nachodm10) May 6, 2020