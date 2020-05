Día de la madre en Mallorca: Amor que da la vida

Por motivos de sobra conocidos, este domingo se celebrará el ‘Día de la Más Especial’. Muchos ciudadanos llevan casi dos meses sin poder ver en persona, abrazar ni besar a sus madres. Algunos nombres conocidos de la sociedad de Mallorca han querido tener una dedicatoria especial a la que es la persona más importante de sus vidas.

Pablo Erroz, hijo de Ángeles Erroz

«Gracias por darme confianza y transmitirme valores»

Madre no hay más que una y en mi caso es indudable. Soy y estoy donde estoy gracias a ella. Gracias por el apoyo constante, por tu afán de superación, por enseñarme valores, por tu confianza, por el infinito amor que nos transmites, por enseñarme a valorar lo que de verdad importa y, cómo no, por aguantarme, ¡que no es fácil! Por eso y por mucho más, ¡felicidades mamá!

Bàrbara Martí, hija de Francisca Martí

«Ahora que la distancia nos separa, estamos más unidas que nunca»

Mi madre, una hermana, una amiga. Me dio la vida y me enseño a crecer con su amor y sus consejos, estando ahí en cada paso de vida, aprendiendo juntas en lo bueno y en lo malo. Ahora que la distancia nos separa, estamos unidas más que nunca, dando gracias a la vida y deseando un abrazo de verdad! Feliz día, mamá!

Fanny Pons, hija de Rosa Nicolau

«Mi madre significa apoyo incondicional, cariño, enseñanza, protección...»

Mi madre significa apoyo incondicional, amor, cariño, sinceridad, enseñanza, protección... alguien con quien puedo contar y confiar en todo momento sabiendo que nunca me va a fallar. Gracias mamá por estar siempre, te quiero con locura y con muchísimas ganas de poder abrazarte. ¡Feliz día!

Eloi Cedó, hijo de Paquita Perelló

«Es la persona que aúna más inteligencias que conozco»

Mi madre significa una larga lista de obviedades como las podría enumerar cualquier hijo de buena madre (persona más importante en la vida, razón de ser la mejor amiga etc...) pero, ademas, Paquita es la persona que aúna más inteligencias que conozco y la única en la que la distancia no hace el olvido.

Rosa de Lima, hija de Francica Horrach

«A su lado nunca hay problemas, sólo soluciones»

Para dar una visión de cómo es mi madre, os pondré un simple ejemplo: cuando necesitas saber, se suele pedir al Sr. Google o a la Sra. Wikipedia, ¿verdad?. Pues en mi caso, se lo pido a mi Señora Madre, porque es más rápida, más efectiva y más sabia que ambos juntos. A su lado no hay problemas, solo soluciones y buenas maneras, aunque tiene mucho genio y un carácter fuerte difícil de doblegar. Pero tiene un defecto: no se puede jugar al trivial contra ella.

Daniel Arias, hijo de Amparo Pérez

«Gracias por darme todo y por enseñarme a valerme por mí mismo»

Madre, no hay más que una. Y aun en la distancia, después de muchos años vagando por la vida y encontrado mi lugar en el mundo, siempre estás conmigo, apoyándome, aconsejándome..... Gracias por haberme enseñado a valerme por mí mismo, gracias por haberme enseñado a amar la música, los libros, el arte y, sobre todo, el respeto y los valores humanos que no se enseñan en la escuela, esos valores que sólo se enseñan en casa, que son parte de la educación y que parece que en estos tiempos se han perdido. Gracias por darme todo, y sobre todo, gracias por valorarme, incluso cuando me he equivocado. Feliz Día de la Madre.

Abdón Prats, hijo de Isabel Bastides

«Tengo muchas ganas de verte y abrazarte cuando pase todo esto»

Gracias por haber estado conmigo en todos los momentos importantes de mi vida. Con muchas ganas de verte y abrazarte cuando pase todo esto.

Andreu Genestra, hijo de Mari Carmen García

«Me dejó ensuciar la cocina para empezar a trastear en ella»

Como el dicho dice, madre no hay más que una. Y aunque haya momentos buenos y malos, siempre la tenemos cerca. Recuerdo escaparme a casa de las abuelas para que me dejasen cocinar, hasta que mi madre, con buen criterio, ya cedió y como dice ella «te dejé ensuciar la cocina». Y así es, me dejó ensuciar la cocina para empezar a trastear en ella. Lo digo porque lo más intimo de una persona no es el aseo, sino el armario de la cocina donde se guardan todos los secretos para aportar felicidad a la familia mediante la cocina. Molts d’anys mamá!».

Jaume Colombás, hijo de Inmaculada Mir

«Todo lo que soy es lo que me enseñaste a ser, te echo de menos, te quiero»

A ti, que me diste todo, hasta lo que no tenías; que me enseñaste todo, hasta lo que no sabías. Todo lo que soy es lo que me enseñaste a ser. Te quiero y te echo de menos. Feliz día, mamá.

María Macaya, hija de Cristina Macaya

«Me gustaría haber aprendido de ella su espíritu libre»

Mi madre es como un puzzle, un puzzle de muchas piezas, con muchos colores y variaciones, con formas reconocibles y detalles que si no te fijas, te pierdes, como un cuadro de Brueghel. El puzzle tiene tacones, tacones de todos los colores y formas, pero todos muy altos, tiene muchos amigos de todos los tipos, países, profesiones, razas, sexos, creencias, intereses, y condición social. En este puzzle estamos sus hijos y sus nietos esparcidos por todas partes del mundo sabiendo que siempre está dispuesta a contestar nuestra llamada a cualquier hora y cualquier día. Pienso en qué me gustaría haber aprendido de ella: su espíritu libre, su entrega a los demás, su energía incesable y generosa, sus ganas de disfrutar de la vida, su no convencionalismo.

Aina Pomar, hija de Inés María Moriel

«Es mi ejemplo a seguir y el punto de unión de toda la familia»

Mi madre significa apoyo incondicional, cariño, sinceridad, motivación, franqueza, ternura, protección, alegría, enseñanza, lecciones… un tornado de sensaciones. Es el mejor regalo que la vida te puede dar. Es mi ejemplo a seguir, el punto de unión de una familia. Creo que todo es un ciclo: naces, te cuida, creces entre el amor y el cariño, pasan los años, empiezas a cuidar de ella y cuando te das cuenta ha pasado toda una vida. Pero sigue siendo la misma persona.

Fanny Guerrero, hija de Brigitte Torque

«Mi mundo es lo que es y lo vivo como lo vivo gracias a ti, mamá»

Gracias por ser mi mamá, con todo lo que eso implica. Hace 42 años te subiste a un globo, grande, dorado y muy mágico, sí, muy mágico. Cada año que pasaba, ese globo se llenaba de papeles en su interior. Esos papeles están llenos de emociones, que se transforman en palabras escritas, juntas y por separado. Las hemos ido creando con el tiempo; unas nos han gustado mucho, otras menos. Pero todas ellos nos han llevado juntas hasta aquí, hasta este momento, en el que entiendo que el mundo es lo que es, que mi mundo es lo que es y lo vivo como lo vivo, gracias a ti, mamá. Te quiero.