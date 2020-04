Ahora más que nunca, el mejor amigo

Para las personas ciegas, hoy es un día importante, pues se celebra el Día Internacional del Perro Guía. No es una figura de la que puedan gozar todos, pues en Baleares solamente son doce los perros guía de la ONCE que acompañan durante estos días de confinamiento a sus dueños, aportando plena autonomía y seguridad en sus desplazamientos al convertirse en los ojos de quien no puede ver. Estas personas agradecen a los perros poder seguir siendo autónomas para afrontar y superar la situación. De ellos, ocho se encuentran en Mallorca, tres en Eivissa y uno en Menorca.

Desde la entrada en vigor del estado de alarma por la COVID-19, los perros guía también se quedan en casa y sólo salen a la calle para acompañar a las personas ciegas a cubrir sus necesidades básicas, como realizar la compra en un supermercado, adquirir medicamentos en una farmacia o asistir a una consulta médica. Siempre lo hacen con el arnés que los identifica como perros guía y sin acercarse a otros perros ni sus propietarios.

Ante esta situación la Fundación ONCE del Perro Guía recuerda que ni las personas ciegas ni sus perros tienen capacidad de conocer la distancia de seguridad recomendada por las autoridades (dos metros) para evitar posibles contagios. Por ello, pide ayuda a la ciudadanía para que, en distintas situaciones diarias, les indiquen mediante la voz y no el tacto, la zona correcta que permita cumplir con la normativa vigente.

Además, con motivo del Día Internacional del Perro Guía (29 de abril), la FOPG quiere reconocer la labor desinteresada de las cerca de 250 familias educadoras de cachorros o cuidadoras de los ejemplares reproductores que, ahora más que nunca, contribuyen con su colaboración a la importante tarea de lograr que las personas ciegas tengan la opción de contar con un perro guía que mejore su movilidad. Durante esta etapa de confinamiento la labor de la Fundación ONCE del Perro Guía continúa con normalidad, manteniendo la seguridad de todo su personal que trabaja con la prioridad de cuidar el bienestar y la atención que sus perros merecen y necesitan.