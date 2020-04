Alfonso Merlos reaparece tras la polémica

Tres días han tenido que pasar para que Alfonso Merlos se haya dejado ver tras ser 'pillado' en un directo desde su casa con una joven, la reportera Alexia Rivas, mientras mantenía una relación con Marta López, tertuliana y ex participante en Gran Hermano.

Alexia Rivas salió el mismo viernes al paso, tras el gran revuelo levantado en redes sociales y en programas de televisión, que han dedicado este fin de semana amplios espacios al tema.

Alfonso Merlos, tertuliano político en El programa de Ana Rosa, ha sido fotografiado este lunes llegando a las instalaciones de Telecinco, protegido con guantes y mascarilla.

Como no podía ser de otra manera, Ana Rosa Quintana le ha preguntado por la polémica que ha provocado el vídeo que corrió como la pólvora el sábado y que destapó su relación con Alexia Rivas mientras en paralelo mantenía otra con Marta López, quien el mismo día anunció que rompía con Alfonso Merlos.

«Te has convertido en el protagonista involuntario de todo el fin de semana, horas y horas de televisión... Alfonso, ¿cómo te sientes al ver que todos los programas hablan de ti?», le ha preguntado su jefa. «Estoy tranquilo, estoy sereno, estoy fuerte... pero, obviamente, estoy disgustado porque, en un país en el que tenemos 20.000 o 30.000 muertos, que te levantes y que el centro de atención en la puerta de tu casa sea tu vida íntima, pues es algo verdaderamente incómodo», ha respondido Merlos con gesto serio.

Merlos ha añadido estar «disgustado, no porque realmente a mí me debilite, sino porque hay personas en tu entorno que te preocupan más».

También ha pedido disculpas a su expareja, sin mencionarla expresamente en ningún momento: «Si cree que mi actitud no ha sido correcta o que hay cosas que no he hecho bien, no tengo problemas en pedir perdón, aunque mi objetivo era no hacer daño a otra persona», ha explicado Merlos.

A continuación, el tertuliano ha zanjado el tema manifestado, tajante, lo siguiente: «No voy a hablar de mi vida privada ni voy a hacer ninguna manifestación de detalles, ni desmentidos, ni explicaciones».