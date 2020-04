La carta de una niña a Pedro Sánchez: «Pronto vamos a trepar por las paredes»

Una niña gallega le ha escrito una carta al presidente Pedro Sánchez para explicarle la situación que viven los más pequeños desde que se decretase el confinamiento por la pandemia del coronavirus en España.

Según publica Nius, Almudena Rodríguez, de diez años, redactó la petición por iniciativa propia y después le pidió a sus padres que la mandasen a Moncloa. En el texto le pide al presidente que después de 35 días aislada les deje salir de casa.

La pequeña entiende la situación que se está viviendo pero asegura que necesitan salir a la calle al menos 15 minutos o pronto «treparan las paredes».

Puede leer aquí la carta:

«Querido señor Sánchez:

Soy una niña de Valdoviño, Galicia. Aquí estamos tomándonos la cuarentena muy en serio. Pero eso no es lo que quiero decir.

Yo tengo tres perros y me gustaría poder ir a pasearlos cinco minutos con mi padre o madre una vez a la semana. Y si me encuentro con un vecino guardaría los dos metros de distancia.

Quiero volver a hacer mi deporte, ver a mis amigos en persona y no a través de una pantalla y quiero ver a mi abuela, pero no quiero poner en riesgo a nadie y, por eso, no salgo de casa (aunque no aguante más encerrada).

Así que le pido por favor que a los niñ@s acompañados de un solo adulto, por favor, nos deje salir quince minutos una vez a la semana. Por favor se lo pido, por favor.

Atentamente, Almudena. Posdata: tengo diez años».