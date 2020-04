A Lluc a Peu #en casa

En poco menos de 24 horas, Ramón Delgado Polo fue el primero en recorrer los 42 kilómetros de la primera marcha virtual Des Güell de Lluc a Peu a Casa.

Fue una iniciativa organizada por el grupo de Facebook Centenari RCD Mallorca, dirigido por Juan Catany, en colaboración con el Grup Güell, que preside Xisco Bauzá, en memoria del fundador, Tolo Güell, fallecido el pasado 20 de marzo, y en homenaje a todas los fallecidos por la Covid-19. Un total de 100 participantes, de los 120 dorsales inscritos, realizaron la marcha no competitiva y obtuvieron sus respectivos diplomas. Niños y adultos se sumaron a la iniciativa, bajando la aplicación, para realizar el trayecto virtual desde la salida en la calle Aragón hasta la llegada en el Monasterio de Lluc, teniendo una semana como máximo para gestionarse tiempo y recorrido.

Entre los participantes, Johnny Maloney, del restaurante Ca’n Eduardo, Pep ‘Es Berro’, la Penya Miquel Contestí de Llucmajor y la Fundación Padre Montalvo entre otros.



La ‘marxa’ no se suspende

El presidente del Grup Güell, Xisco Bauzá, confirmó que todo el equipo de voluntarios ya está trabajando en lo que será la 46 edición Des Güell de Lluc a Peu, y que este año tendrá un especial reconocimiento a su creador, Tolo Güell. «Este año celebraremos el 50 aniversario, ya que Tolo y sus amigos hicieron, en sus inicios, unas marchas que no se contabilizaron. El evento no se suspende, por ahora, sólo que aún no sabemos qué día de agosto lo celebraremos. Todo depende de las autoridades. También, por primera vez, realizaremos la ofrenda a la Virgen fuera de la capilla y en petit comité, a celebrarla en el Santuario ante todos los marxaires que quieran asistir», comenta Xisco Bauzá, quien adelanta que se recuperará la marcha ciclista a Lluc el 22 de noviembre.

Finalmente, gracias a la aportación solidaria de empresas como restaurante Ca n’Eduardo, Festival del Humor FesJaJá, Grupo Aficine, Birmingham99 y Pastelería Ángel, la primera marcha virtual Des Güell de Lluc a Peu a Casa, repartió once premios a los primeros clasificados.

La entrega de premios se realizó en directo y contó como maestro de ceremonias con el speaker del RCD Mallorca Jaume Colombàs, quien emocionó a los asistentes con sus palabras y cantó los premios como si fueran goles a favor del Mallorca, en el estadio de fútbol de Son Moix.