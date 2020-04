Los rostros más conocidos de Mallorca desvelan su primer deseo tras la cuarentena

Los ciudadanos cumplimos 26 días de cuarentena por la pandemia del coronavirus y empieza a hacerse largo y pesado este período de confinamiento forzoso. Por eso, muchas personas se animan a fantasear con el momento en que todo esto acabe. ¿Qué haremos? ¿Cuál es mi primer deseo para cuando el Gobierno nos autorice a retomar la vida normal? Aunque nadie sabe exactamente cuándo ocurrirá eso y faltan como mínimo dieciocho días más de encierro, dejarse llevar por la imaginación es fácil y divertido, así que vamos a jugar. E

n contacto telefónico con algunos de los rostros más conocidos de la sociedad mallorquina, hemos querido saber qué planes están haciendo para cuando arranque el tiempo de la libertad. De profesiones, edades y personalidades muy diferentes, la mayoría coincide en algo: sueña con cosas sencillas, cercanas, tan esquivas en estos momentos como compartir tiempo con la familia y los amigos y poder abrazarlos. Algo que nos parecía simple y ahora estamos valorando como un auténtico tesoro.



Adriana Suárez

Adriana Súarez, nutricionista y entrenadora personal: «Además de estar echando muchísimo de menos a mis amigas, cuando pase el estado de alarma y podamos recuperar el ritmo habitual de nuestras vidas me sentaré en una terraza con vistas al mar, quizás después de haber estado corriendo por los alrededores de la Catedral, que es uno de mis sitios favoritos de Palma, aunque también tengo muchas ganas de pasear tranquilamente por las calles del centro de la ciudad e ir de compras».

Pep Noguera

Pep Noguera, actor: «Hablo como integrante de Diabéticas Aceleradas y nos gustaría que el Ajuntament de Palma nos cediera el Castell de Bellver o Son Moix, algo así, a lo grande, para hacer una representación de la obra Matanceres 5.com acompañada de una cena de las ‘pilotes’ de Miquel Montoro aprovechando que está con nosotros. También me gustaría en un lugar espacioso organizar un ‘vermuteque’ con música de los 60 hasta la actualidad desde las 12 del mediodía con unas buenas tapas, aceitunas y bailes para tocarnos, abrazarnos y besarnos, que es lo que necesitamos después de esta tortura de la que saldremos».

Tiffany Blackman

Tiffany Blackman, delegada de Aubocassa: «Lo primero que tengo ganas de hacer es un paseo muy largo con Jazz, mi perro labrador. Me da igual si el recorrido es por la montaña o bordeando el mar, pero tiene que durar bastante tiempo. Después, irme a cenar y abrazar a mis amigas del alma. Iríamos a algún restaurante italiano, como Il Tano, Tast Club o Vandal y abriríamos una botella de vino, o dos... O quizás vayamos a nuestro taildandés favorito, el Bon-Thai de Joan Miró. Ya veríamos. Pero lo más importante será volvernos a ver y abrazarnos».

Jaime Lladó

Jaime Lladó, director de Tito’s y BCM. «Soy devoto creyente del Crist de la Sang, por lo que me gustaría ir a dar las gracias por estar todos bien. Después, celebraría una gran comida familiar para reencontrarnos todos. Durante este tiempo nos escribimos todos los días, pero nos falta el contacto personal. Estas situaciones refuerzan la familia. Y, por último, me gustaría desconectar con mi mujer durante 3 ó 4 días, sin móvil y sin estrés para reponer fuerzas y ya luego entrar de nuevo en la actividad profesional».

Santi Taura

Santi Taura, cocinero. El chef de Lloseta está sacando la parte más positiva del confinamiento. «Más que pensar en lo que me gustaría hacer cuando recuperemos la libertad de movimientos, estoy aprovechando este período para realizar actividades que tenía olvidadas. Por ejemplo, he vuelto a pintar y estoy encantado. Además, estoy preparando otro libro de cocina. Lo malo va a ser el golpe que nos vamos a llevar todos cuando salgamos de casa y reanudemos nuestra vida profesional, por eso a veces pienso que por mí me quedaba un rato más así».

Rafa Martín

El conocido barman, referente en el mundo de la coctelería y propietario del Bras Club, Rafa Martín, piensa en lo más urgente una vez que termine el período de confinamiento: «Lo primero será visitar a los familiares queno conviven con nosotros, ya que ahora no podemos vernos y está siendo duro. Luego, tengo ganas de coger la barca y salir a navegar por la bahía de Palma, con mis hijos, y tirarme largas horas pescando con ellos. Aunque estamos 24 horas juntos, deseamos disfrutar del mar».

Victoria Maldi

La presentadora de televisión y cantante, natural de Llucmajor, Victoria Maldi está deseando «salir a pasear por el campo y hacer excursiones a la montaña. Me encanta la naturaleza, e incluso irme sola. El campo me ayuda a desconectar y a conectar conmigo misma. Y luego, por supuesto, tengo muchas ganas de abrazar a mis amigos, salir de cañas con ellos y trabajar. Estoy loca por volver a trabajar».

Iván Campo

El exfutbolista Iván Campo, además de volver a jugar partidos con sus compañeros del equipo del Mallorca Legens, confiesa: «Cogeré el primer avión que salga a San Sebastián y con mi hija Virginia nos iremos a ver a mis padres y mis hermanos. Como viven en el centro de la ciudad acostumbramos a salir a callejear, tomas unos vinos y unos pintxos y dar paseos por la playa de Ondarreta».

Agustín ‘El Casta’

Agustín ‘El Casta’, quien está deseando volver a disfrutar con su público del Café Cala Gamba, arrasa estos días en las redes sociales con sus vídeos del Doctor Tardanza. «Lo primero que haré, cuando el confinamiento termine, será salir de casa e ir a tocar puerta por puerta a todos mis vecinos que sólo los veo por la ventana. Voy a repartir abrazos y besos como si no hubiera un mañana. Esto que nos ha ocurrido nos ha hecho recapacitar sobre lo importante que es tener el contacto con la gente. Yo soy una persona que necesito de la gente, saldré a la calle, al lugar más transitado, y estaré escuchando a todos los que quieran contarme cosas, abrazarles y luego, claro, tomarme alguna copita en una terraza y disfrutar con los amigos. En lo profesional, estoy deseando subirme al escenario. Este tema dará mucho juego, pero tampoco hay que abusar, pues la gente está cansada de tanto coronavirus».

Nando Esteva

El fotógrafo Nando Esteva, denominado como el coleccionista de premios por sus innumerables reconocimientos y galardones, asegura que «visitaré a mis suegros, que están en Valladolid. Nos iremos mi mujer y mis hijos unos días a estar con ellos. Tengo ganas de estar con mis amigos, tomar un variado y charlar tranquilamente en una terraza. También tengo ganas de coger la cámara y salir del estudio a fotografiar a gente, paisajes, etc».

Tomeu Penya

Confinado en su casa de Vilafranca, Tomeu Penya sólo piensa en «salir a dar uno de mis habituales y largos paseos por los caminos de payés. He pasado un constipado muy grande y tengo unas ganas enormes de abrazar y dar besos a mis amigos, tomar unas cervezas. Nos damos cuenta de lo importantes que son los amigos. Y tengo mono de subirme al escenario y disfrutar con mi público».

Pepa Charro

«Voy a salir a la calle y a todo el que me cruce le voy a meter mano, le voy a comer la boca porque necesito contacto con la gente. Necesitamos salir de esta y querernos muchos, más y mejor. Ah y un fiestón en el bar Flexas que se van a enterar. Vamos a disfrutar de unos vermuts y unas cañas. Vamos, os esperamos».

Toni Gil

El restaurador Toni Gil, de Caballito de Mar, es un hombre muy apegado a su familia, por eso lo primero que hará será coger su moto e ir a visitar a sus padres y darles un fuerte abrazo y muchos besos. También a su hermana, que «a pesar de vivir cerca, cada uno está en su casa y solo nos vemos por Facetime». Luego sí, «saldré a tomar unas cañas con los amigos y si hace buen tiempo iremos a jugar un futboley a la playa de Portals».