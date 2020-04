El detalle de la cocineras en el menú de un paciente del hospital de Ifema

Gracias @CompassGroupES no solo por la deliciosa tortilla, si no por el detallle y la carta

- tortillla (10/10)

- Amor (100/10)

- detállela (100/10)

Rebeca, Mercedes, Dolores, Rosa, Belén, Pilar, Lola y todos los que me dejo Os quiero mucho, y os agradezco vuestro trabajo