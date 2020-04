Cristina Pedroche, destrozada por la muerte de su abuela por coronavirus

Cristina Pedroche ha contado en sus redes sociales que su abuela Dominga ha fallecido por coronavirus. La presentadora le ha dedicado un bonito texto de despedida ante la imposibilidad de despedirse de ella.

Pedroche se desahoga con un sentido mensaje en el que se lamentaba por no haberse podido estar con ella en esos últimos momentos debido a las medidas que se han puesto en los hospitales para combatir esta crisis sanitaria de la COVID-19.

«Están siendo días muy duros. Días horribles. Parecen sacados de una pesadilla de la que, no solo quiero, sino que necesito despertar. Están falleciendo muchas personas (no solo a causa del virus) y no nos dejan despedirnos de ellos. No nos dejan estar con nuestros familiares, no nos dejan velarles», ha escrito.

«Darles el último adiós nos hace ser seres humanos. Estar acompañados en el duelo. Sé que la causa por la que todos estamos luchando es más importante y por eso no salgo de casa, por eso no voy a darle un último beso a mi abuela Dominga», añade.