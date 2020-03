El coronavirus reúne de nuevo a los Backstreet Boys desde sus casas

El COVID-19 saca lo mejor y lo peor de todos nosotros, y produce situaciones insólitas, que jamás hubiéramos contemplado de otro modo. Aquí tenemos un ejemplo más. En plena expansión del coronavirus en Estados Unidos los miembros de los Backstreet Boys ofrecieron a sus fans una canción en streaming para amenizar su cuarentena.

El conocido tema I want it that way fue interpretado por cada uno de los integrantes de la formación, que arrasó en éxito y ventas en la década de los noventa del siglo pasado.

Otros artistas se han dedicado a transmitir desde sus hogares sus canciones para entretener a la población en estos momentos complicados, entre ellos Billie Eilish, Mariah Carey o Demi Lovato, en una iniciativa de la cadena Fox.