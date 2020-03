Los kiosqueros de Mallorca garantizan que el ciudadano pueda estar informado

Mucho se está hablando y alabando, y con razón, de la ingente labor que está realizando el personal sanitario en su lucha para curar y evitar más muertes por el COVID-19. También hay otros colectivos que, aunque no salvan vidas, también realizan una importante labor en estas semanas, que esperemos que no sean meses tan difíciles. Entre ellos se encuentran los kiosqueros de prensa, el último eslabón imprescindible para que el ciudadano particular pueda estar informado. Y es que no hay que olvidar que una sociedad bien informada puede hacer frente mucho mejor a situaciones tan extraordinarias como ésta.

Protegidos con mascarillas y guantes, los kiosqueros y trabajadores de papelerías que continúan abiertos ofrecen un servicio que cada día agradecen miles de ciudadanos. Desde primera hora de la mañana y hasta las 14:30 estos puntos de venta tienen un goteo constante de clientes. Muchos son clientes de toda la vida.

Compradores

Otros son habituales lectores de prensa acostumbrados a mantenerse informados con el periódico del bar o de su lugar de trabajo y que ahora se han convertido en compradores.

«El cliente agradece que estemos abiertos para tener el periódico cada día», comenta Maribel, del kiosco de la plaza del Progreso, abierto de 8.00 a 14.30 horas. Esta empleada añade que estos días «ha bajado mucho la recarga de las tarjeta del autobús y lo que ha subido han sido los cuadernos de sudokus y de jeroglíficos».

Estos trabajadores son conscientes de que si no hubiera estos días prensa diaria, también estarían abocados al cierre. Esther, que lleva nueve años en el punto de venta de la Plaça del Mercat, explica: «La situación es difícil porque hay poca gente por la calle. Como ha cerrado la papelería cercana a la Catedral, estos días vendemos varios periódicos a las instituciones que están en la zona, sobre todo al Parlament».

Permitido salir y comprar prensa

El decreto publicado el domingo establece que la prensa, los distribuidores y los kioscos son actividades esenciales, por lo que deben estar operativos y los ciudadanos deben poder acceder a ellos.

Las asociaciones de medios de comunicación, distribuidores y vendedores de prensa quisieron recalcar ayer esta autorización tras comprobar que en algunos municipios de España las fuerzas de seguridad habían comunicado a los ciudadanos que no podían salir de su domicilio para adquirir periódicos, algo que sí permite la regulación. Los editores, asimismo, agradecen a los quiosqueros su dedicación en tiempos tan complicados para el sector.