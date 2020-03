A golpe de verso

A David Muñoz, de 19 años, le apodan ‘Chiquito’ en el ring. Es el boxeador más joven en debutar como profesional en la historia de Balears. Ocurrió el año pasado ante el bregado nicaragüense Reynaldo Mora en el Trui Teatre de Palma. El púgil mallorquín, cuando no está golpeando al saco o guanteando con sus compañeros del gimnasio Príncipes Boxing, escribe versos.

Ni su entrenador, Manuel Sánchez, ni su mánager, Néstor Domínguez, conocían esa faceta hasta que vieron el videoclip del tema Break, el 13 de marzo, en Youtube. «Hay compañeros en mi gimnasio que no sabían que cantaba», dice el boxeador, que se hace llamar Dalias en la música.

Hace unos meses que Muñoz tenía en mente debutar como cantante pero le faltaba alguien en su ‘esquina’ y encontró a Guile, amigo de es Rafal y excompañero del gimnasio. «Nos conocimos en el Príncipes hace cuatro años, aunque los dos vivimos en es Rafal. El tema va sobre el boxeo y el barrio y el mensaje que transmitimos es que siempre estaremos unidos», cuenta Muñoz, que fue campeón de España amateur en 2016.

«Un amigo no se creía que yo escribiera canciones y me preguntó a ver quién había compuesto Break», recuerda Muñoz por teléfono. Ve ciertas similitudes entre la música y el boxeo. «Tanto el deporte como el rap son sacrificados y en ambos es difícil llegar a ser alguien. No es imposible, pero tienes que buscar la perfección». ‘Chiquito’ Muñoz o Dalias seguirá intentando alcanzar la excelencia en los dos mundos, en el del Noble Arte y en el arte del rap.