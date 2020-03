Jaime Peñafiel confiesa que sufre coronavirus

Jaime Peñafiel ha confesado este jueves que tanto él como su mujer, Carmen Alonso, sufren coronavirus. El periodista de 87 años ha indicado que se encuentra bien, pero que presenta síntomas.

El experto en Casa Real ha confirmado la noticia en la revista Pronto. Peñafiel indica en el medio del corazón que «no tiene miedo» y que cree que ha sido contagiado por «una de las personas del servicio».

Ahora tanto él como su mujer se han trasladado a su residencia de Madrid donde «están solitos» ya que, por el momento, su caso no requiere hospitalización. «La clínica de La Luz me está controlando y me ha indicado que todos los síntomas son del virus», explica.

Hay que tener en cuenta que Peñafiel es un paciente de alto riesgo, ya que tiene casi 88 años. Eso sí, tal y como ha indicado él mismo, no presenta ninguna patología previa.