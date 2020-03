Dabiz Muñoz, sobre su posible coronavirus: «Los test se deben quedar para los colectivos de riesgo»

Este martes saltó la noticia de que Dabiz Muñoz reaparecía tras 12 días enfermo, supuestamente por coronavirus. El cocinero daba a entender a sus seguidores que había sufrido el COVID-19 ya que señalaba que el gusto y el olfato no le habían vuelto. Tan solo 24 horas después ha querido aclarar su situación y ha indicado que «en ningún momento me han hecho la prueba».

«Me gustaría aclarar que sí, que he estado malo pero que en ningún momento me han hecho la prueba, así que no sé si he tenido coronavirus o no. Yo he hecho todo lo que me han recomendado los médicos, quedarme en casa y vigilarme», ha explicado el reconocido chef.

«Puede que simplemente haya sido una gripe común. Nunca lo sabremos. Creo que los test se deben quedar para los colectivos de riesgo como así me hicieron saber cuando llamé por teléfono al médico», ha aclarado. Además, ha pedido disculpas por su anterior publicación: «Quizás tenía que haber sido más conciso y claro y así no haber dejado posibilidad de que los medios se hicieran eco. Siento si alguien se ha preocupado de más».

Por último, ha trasladado todo su apoyo a los afectados: «Mucho ánimo a todos los que sí que están contagiados y a todas sus familias». El día 13 de marzo el cocinero anunció el cierre temporal de sus restaurantes DiverXO y StreetXO Madrid ante la pandemia del coronavirus.